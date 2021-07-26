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محمود مسلم

الغنوشي يغادر محيط البرلمان التونسي بعد رشقه بالحجارة

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سحر المكاوى
02:04 م | الإثنين 26 يوليو 2021
راشد الغنوشى

راشد الغنوشى

غادر راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، محيط البرلمان التونسي، إثر تعرض موكبه للرشق بالحجارة، وفقا لما ذكرته قناة «سكاي نيوز عربية» في نبأ عاجل عنها دون ذكر مزيد من التفاصيل.

واعتصم الغنوشي أمام البرلمان صباح اليوم، اعتراضا على القرارات التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد أمس، وتمثلت في تجميد البرلمان، ورفع الحصانة عن كل أعضاء مجلس النواب، وإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه.

وشهدت تونس أمس احتجاجات واسعة، طالب فيها المتظاهرون برحيل جماعة الإخوان.

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