الغنوشي يغادر محيط البرلمان التونسي بعد رشقه بالحجارة

غادر راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، محيط البرلمان التونسي، إثر تعرض موكبه للرشق بالحجارة، وفقا لما ذكرته قناة «سكاي نيوز عربية» في نبأ عاجل عنها دون ذكر مزيد من التفاصيل.

واعتصم الغنوشي أمام البرلمان صباح اليوم، اعتراضا على القرارات التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد أمس، وتمثلت في تجميد البرلمان، ورفع الحصانة عن كل أعضاء مجلس النواب، وإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه.

وشهدت تونس أمس احتجاجات واسعة، طالب فيها المتظاهرون برحيل جماعة الإخوان.