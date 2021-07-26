رقص نيللي كريم يشعل حفل مصطفى قمر في الساحل الشمالي

تصدرت الفنانة نيللي كريم محركات البحث، بعد رقصها مؤخرا في حفل الفنان مصطفى قمر الذي أحياه بالساحل الشمالي، بحضور عدد كبير من الجمهور والفنانين.

نيللي كريم تشعل حفل مصطفى قمر

وانتشر عدد من الصور والفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي للفنانة نيللي كريم، وهي ترقص بجانب مصطفي قمر على المسرح، في أثناء حفله الغنائي الأخير الذي قدمه في الساحل الشمالي، على أنغام أغنية «حبك نار».

وخلال الأغنية استعاد الثنائي نيللي كريم ومصطفى قمر، ذكريات فيلم «حبك نار» الذي قدموه سويا عام 2004، وحققا نجاحا كبيرا من خلاله في هذه الفترة.

ولم تكن هذه هي الأغنية الوحيدة التي رقصت عليها الفنانة نيللي كريم في حفل الفنان مصطفي قمر، لكنها أيضا على أنغام «الليلة دوب».

وظهرت نيللي كريم في الحفل بإطلالة بيضاء ملفتة للأنظار، وتفاعل معها الجمهور بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، كما حرصت على ارتداء نظارة شمس.

أغانى حفل مصطفى قمر

يذكر أن الفنان مصطفى قمر قدم عددا كبيرا من الأغاني الخاصة به في هذا الحفل الذي أقامه بالساحل الشمالي، منها «حبك نار، والليلة دوب، واه يا واد يا اسكندراني، ومنايا، ومصطفى يا مصطفى».

مسلسل فارس بلا جواز

يذكر أن الفنان مصطفى قمر كان قد شارك في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل فارس بلا جواز، بجانب سليمان عيد ومحمد ثروت وطارق عبدالعزيز، وعدد من البطلات ضيوف الشرف، منهن بشري ونانسي صلاح وويزو .

مسلسل ضد الكسر

اما الفنانة نيللي كريم فكانت قد شاركت في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل ضد الكسر، بجانب محمد فراج ولقاء الخميسي وتارا عماد.