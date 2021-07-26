رحلة تمثال «سني بتاح» من مصر لـ هولندا.. خرج بطريقة غير شرعية وعاد مفقود الأرجل

نجحت وزارتا السياحة والآثار والخارجية، في استرداد تمثال فاقد الأرجل للكاهن «ني كاو بتاح» من عصر الدولة القديمة.

وجاء ذلك في إطار جهود جمهورية مصر العربية المتواصلة لاستعادة الآثار المصرية المهربة بالخارج، والدور الذي تضطلع به وزارة السياحة والآثار بالتنسيق مع وزارة الخارجية في مجال استرداد الآثار المصرية المهربة، واستمرارًا للجهود التي تقوم بها سفارة جمهورية مصر العربية في لاهاي مع دور العرض والسلطات الهولندية المختصة؛ لاسترداد القطع الأثرية المصرية التي خرجت من البلاد بطريقة غير شرعية.

وأوضح شعبان عبد الجواد المشرف العام على إدارة الآثار المستردة، أن هذا التمثال كان معروضًا للبيع في المعرض الأوروبي السنوي للفنون الجميلة Tefaf بمدينة ماستريخت بهولندا، الذي تبين خروجه من مصر بطريقة غير شرعية، مؤكدا أنه ليس من مقتنيات المتاحف أو المخازن التابعة للمجلس الأعلى للآثار وأنه نتيجة الحفر خلسة.

وأضاف أن التمثال فاقد الأرجل يصور الكاهن «ني كاو بتاح» واقفا واضع ذراعيه بجانبه، ويرتدي نقبة قصيرة، كما حُفر علي ذراعه الأيمن اسم الكاهن.

وسلمت وزارة الخارجية، اليوم الاثنين، القطعة الأثرية إلى لجنة من الخبراء بوزارة السياحة والآثار.

وفي هذا الصدد، أعربت وزارتا السياحة والآثار والخارجية، عن شكرها للسلطات الهولندية والجهود المبذولة من قبلها، وما أبدته من تعاون متميز مع سفارة جمهورية مصر العربية فى لاهاي؛ لاستعادة القطعة الأثرية المصرية وإعادتها إلى أرض الوطن، متطلعين إلى المزيد من التعاون والتنسيق الدائم فى مجال مكافحة تهريب الآثار وحماية التراث الإنساني والحضارى.