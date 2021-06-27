النائب العام عن استرداد الآثار المهربة: حدث عظيم ومصر لا تترك حقها

أعرب المستشار حماده الصاوي، النائب العام المصري، عن سعادته البالغة، بعد عودته من العاصمة الفرنسية باريس، مع القطع الأثرية التي تم تهريبها، موضحًا أن استعادة الآثار المهربة من الخارج، حدث عظيم جدًا ومهم للغاية بالنسبة لنا، «دي رسالة للكل ورسالة للجميع أن مصر لا تترك حقا من حقوقها».

وأضاف «الصاوي»، خلال كلمه مقتضبه له عقب عودته في مطار القاهرة، أن مصر لا تتنازل عن حق من حقوقها، كما أن مصر أيضًا تستطيع أن تسترد أي حق من حقوقها، دي الرسالة والمعنى الجميل بعودتنا النهاردة بالآثار.