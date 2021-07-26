نسرين طافش في أحدث ظهور لها مع ابن شقيقتها العملاق: «لسا عم يطول»

شاركت الفنانة السورية نسرين طافش، جمهورها صورا جديدة لها مع ابن شقيقتها زينب، الذي يدعى حسونة، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام».

وعلقت نسرين على الصور، قائلة: «بتتذكرو حسونة ابن أختي عملاق العيلة.. كبر وصار شيخ الشباب.. ولسا عم يطول حبيبي الله يسعدك ويحميك يا شهم يا محب يا ألذ وأهضم شب».

آخر أعمال الفنانة نسرين طافش

يذكر أن آخر أعمال نسرين طافش، كان مسلسل «المداح»، الذي عرض في موسم دراما رمضان 2021، بطولة حمادة هلال، أحمد بدير، خالد سرحان، محمد عز، وغيرهم، سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبوالمجد وشريف يسري، ومن إخراج أحمد سمير فرج.

أما على صعيد السينما، فكان آخر الأعمال التي شاركت فيها فيلم نادي الرجال السري، بجانب كريم عبدالعزيز وماجد الكدواني وغادة عادل وبيومي فؤاد ودينا فؤاد، وعدد آخر من الفنانين، بالإضافة إلى بعض ضيوف الشرف، منهم هشام ماجد وأكرم حسني وحمدى الميرغني، من تأليف أيمن وتار وإخراج خالد الحلفاوي.

نسرين طافش تقضي إجازتها الصيفية في المالديف

وقضت الفنانة نسرين طافش إجازتها الصيفية في المالديف، ونشرت صورا لها على الشاطئ، وتسببت في حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية.

معلومات عن الفنانة نسرين طافش

نسرين طافش ممثلة سورية، ولدت في مدينة حلب، وانتقلت للعيش في العاصمة دمشق في عام 1999، وتخرجت في المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق عام 2008.

بدأت نسرين التمثيل في مسلسل «ربيع قرطبة»، لتشارك بعد ذلك في العديد من المسلسلات مثل: «رجال تحت الطربوش، ربيع قرطبة، أهل الغرام، صدى الروح، السراب، صبايا، تحالف الصبار»، وأيضًا لها العديد من المسرحيات مثل «العرس، التيه، كذا انقلاب».