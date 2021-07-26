جدول امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية والنقل في بني سويف

استعدت مديرية التربية والتعليم في محافظة بني سويف، لعقد الامتحانات التكميلية لطلاب النقل وطلاب الشهادة الإعدادية وامتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2020/2021، والتي تشمل امتحانات النقل للطلاب من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي، وامتحانات شهادة اتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي، الشهادة الإعدادية بكافة أنواعها.

محافظ بني سويف يعتمد جداول امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية وصفوف النقل

واعتمد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مواعيد عقد امتحانات الدور الثاني والامتحانات التكميلية لطلاب النقل والشهادة الإعدادية ومتخلفي الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2020/ 2021، بناء على مذكرة سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم، بشأن عقد الامتحانات التكميلية لطلاب النقل وطلاب الشهادة الإعدادية وامتحانات متخلفي الفصل الدراسي الثاني والدور الثاني للعام الدراسي 2020/2021، والتي تشمل امتحانات النقل للطلاب من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي، وامتحانات شهادة اتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي، الشهادة الإعدادية بكافة أنواعها.

موعد عقد امتحان الدور الثاني للصفوف من الرابع الإبتدائي حتى الثاني الثانوي ببني سويف

تقرر عقد امتحانات النقل التكميلية والدور الثاني من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثاني الثانوي بمحافظة بني سويف لمدة 3 أيام اعتباراً من السبت 7 أغسطس 2021 وحتى الإثنين 9 من نفس الشهر.

موعد عقد امتحان الدور الثاني للشهادة الإعدادية ببني سويف

كما تقرر عقد الامتحان التكميلي للفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية يومي الثلاثاء والأربعاء 10 و11 أغسطس 2021، في حين تعقد امتحان متخلفي الفصل الدراسي الثاني والدور الثاني على مدار 6 أيام، بحيث تبدأ يوم السبت 14 أغسطس 2021 وتنتهى يوم الخميس 19 من نفس الشهر.

وكيل تعليم بني سويف: الامتحانات تحريرية

من جهتها أوضحت سهام يوسف عبد الله وكيلة وزارة التربية والتعليم في بني سويف أن الامتحانات ستتم من خلال عقد اختبار تحريري تكميلي للطلاب الذين تغيبوا من أداء امتحان الفصل الدراسي الأول، وذلك طبقاً للتعليمات الوزارية بشأن نظام الدراسة والتقييم للطلاب خلال الفترة المتبقية من العام الدراسي للعام الدراسي 2020/2021.