بينهم 4 من أسرة واحدة.. إصابة 6 أشخاص فى حادث مروري بصحراوي بني سويف

أصيب 6 أشخاص بينهم أسرة مكونة من أب وأم واثنين من أبنائهما، اليوم الإثنين، فى حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي بعد نفق سنور، اتجاه بنى سويف، جرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.

تلقى اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي بعد نفق سنور اتجاه بنى سويف، فوجه على الفور بسرعة انتقال سيارات الإسعاف ونقل المصابين إلى المستشفى، وتوجيه رجال المرور لرفع آثار الحادث.

وعلى الفور انتقلت 3 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة وتبين أن المصابين هم «خالد محمد صفوت 55 سنة، مصاباً باشتباه خلع بالكتف الأيمن، وزوجته هدي محمد عبد الفتاح 47 سنة، مصابة باشتباه كسر بالقدم اليمني، وأبنائهما، مني، 24 سنة، مصابة بجروح وكدمات متفرقة، وسوزان، 25 سنة، مصابة بجروح وكدمات متفرقة».

كما أصيب أمين صلاح عبدالرحمن 45 سنة، بجروح وكدمات متفرقة، ومحمد محمود أبوالفتوح 27 سنة، بجروح وكدمات متفرقة.

تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف التخصصى لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة تحت إشراف الدكتور صلاح عمر جودة، مدير مستشفى بني سويف التخصصي، وتحرر محضرا بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.