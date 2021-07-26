عاجل.. «الأعلى للجامعات» يحدد موعد العام الدراسي الجديد 2021/2022

أقر المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2021/2022 في الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد.

وأوضح المجلس الأعلى للجامعات، أنّ العام الدراسي يبدأ يوم السبت 9 أكتوبر 2021، وينتهي يوم الخميس 16 يونيو 2022، حيث يستمر لمدة 34 أسبوعا، على أن تكون أيام الدراسة الفعلية بعد حذف الإجازات الرسمية 93 يوما للفصل الدراسي الأول و97 يوما للفصل الدراسي الثاني.

وتابع المجلس الأعلى للجامعات، أنّ إجازة نصف العام تبدأ من السبت 5 فبراير 2022، حتى الخميس 17 فبراير 2022 لمدة أسبوعين، ليبدأ بعدها الفصل الدراسي الثاني يوم السبت 19 فبراير 2022، حتى الخميس 9 يونيو 2022.