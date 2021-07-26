20 قرارا للأعلى للجامعات بشأن التسيق والدراسة.. تعرف عليها

عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار، بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات و أعضاء المجلس.

وجه المجلس الشكر لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر ورئيس جامعة الأزهر وأسرة جامعة الأزهر، لاستضافة اجتماع المجلس الأعلى للجامعات.

وفي النقاط التالية تستعرض «الوطن» أبرز قرارات الأعلى للجامعات اليوم

* وجه المجلس الأعلى للجامعات بسرعة انتهاء الكليات من إعلان نتائج نهاية العام الدراسي.

* كما أمر ببدء الاستعداد للعام الدراسي الجديد

* قيام الجامعات خلال العُطلة الصيفية، بتنفيذ الصيانة الشاملة للمباني والمرافق والمدرجات التعليمية والمدن الجامعية مع مُراعاة عناصر السلامة والآمان لكافة مرافق الجامعات.

تجهيز الكليات لإجراء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة

* تجهيز الكليات لإجراء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة، والمُقرر عقدها خلال الفترة من 7-19 أغسطس المقبل، والتشديد على اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لحماية أعضاء هيئة التدريس والطلاب، وإجراء اختبارات القدرات تحت الإشراف المباشر لرؤساء الجامعات ونواب رؤساء الجامعات لشئون التعليم والطلاب، لضمان الانضباط الكامل في إجراء الاختبارات.

* تجهيز معامل الحاسب بكافة الجامعات الحكومية لمساعدة طلاب الثانوية العامة في التنسيق الإلكتروني للالتحاق بالجامعات، والذي سيبدأ عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة مع توفير المُرشدين لمساعدة الطلاب طوال فترة التنسيق.

* تفعيل تعديل المادة 79 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.

* سرعة تعديل اللوائح الدراسية بنظام الساعات المعتمدة قبل بداية العام الدراسي المقبل.

* وافق المجلس على الجدول الزمني للعام الدراسي القادم 2021/2022، والذي يبدأ السبت 9 أكتوبر القادم، وتستمر الدراسة بالفصل الدراسي الأول لمدة 14 أسبوعًا لتنتهي في 13 يناير 2022، وتبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 15 يناير، وتنتهي في 3 فبراير 2022، وتبدأ أجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 5 فبراير، وتنتهي الخميس 17 فبراير 2022، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني في 19 فبراير 2022، وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا لتنتهي الخميس 9 يونيو 2022، وتجُرى امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال شهري يونيو ويوليو 2022، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

فصل المنتمين لـ«الكيانات الإرهابية»

* تفعيل الفصل بغير الطريق التأديبي وعلى قانون الخدمة المدنية، والذي يقضي بإضافة حالة إدراج الموظف على قوائم الإرهابيين وفقًا للقانون رقم 8 لسنة 2015، الخاص بتنظيم قوائم الكيانات الإرهابية إلى الحالات التي يجوز فيها فصل الموظف بغير الطريق التأديبي.

* قرر المجلس تكليف رؤساء الجامعات باتخاذ ما يلزم بإعداد قوائم بهؤلاء العاملين لرفعها بمجرد العمل بالقانون بعد صدوره، وذلك بهدف تخلص الجامعات ممن ينتموا للجماعات الإرهابية ويحاولوا بشتى الطرق إعاقة الجامعات عن تقديم رسالتها التعليمية.

* استمع المجلس إلى عرض تفصيلي بشأن مشروعات الجامعات الأهلية وكافة المشروعات الجاري تنفيذها بالجامعات الحكومية، وفقًا للجداول الزمنية المُحددة لها مُسبقًا.

* وافق المجلس على الإجراءات التي تتخذها الجامعات لتعزيز العلاقات الثنائية مع السودان الشقيق، وذلك من خلال تقديم الجامعات لكافة التسهيلات التي يحتاجها الجانب السوداني.

تلبية احتياجات ذوي الهمم في المباني الجديدة

* يُراعى في إنشاء كافة المباني الجديدة وكذلك تعديل المنشآت القائمة بالجامعات المصرية بما يُلبي احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة.

* أحيط المجلس علمًا بطلب جامعة الإسكندرية لإنشاء جامعة الإسكندرية الأهلية، بهدف توفير برامج دراسية جديدة تراعي احتياجات سوق العمل المحلي والدولي في التخصصات الجديدة التي تتماشى مع وظائف المستقبل.

* وافق المجلس على بدء الدراسة بعدد من الكليات خلال العام الجامعي 2021/2022: كلية التربية للطفولة المُبكرة جامعة جنوب الوادي، كلية الألسن بفرع جامعة جنوب الوادي في الغردقة، كلية طب الأسنان جامعة المنوفية، كلية العلاج الطبيعي جامعة السويس، كلية الألسن جامعة الفيوم، المعهد العالي للتراث والفنون والآداب الشعبية جامعة بني سويف.

* وافق المجلس على إنشاء كلية السياحة والفنادق جامعة أسوان وكلية الدراسات العليا والبحوث البيئية جامعة سوهاج.

* وافق المجلس على تشكيل اللجنة العليا للتنسيق للعام الجامعي 2021/2022، برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي وعضوية كل من رؤساء جامعات (القاهرة، حلوان، عين شمس، المنوفية، المنيا)، وأمين المجلس الأعلى للجامعات، ورئيس قطاع التعليم بالوزارة، ومسئول التنسيق الإلكتروني، ومدير عام الإدارة العامة للشؤون الفنية بالمجلس الأعلى للجامعات، ومدير الإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب بالمجلس الأعلى للجامعات.

* وافق المجلس على تشكيل اللجنة العليا للإشراف على أعمال امتحانات المسابقة المركزية والموحدة للطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية والتجارية ونظرائها، وكذلك الطلاب الحاصلين على دبلوم المدارس الفنية التجارية (نظام 3 سنوات) بعد الإعدادية؛ للالتحاق بإحدى كليات التجارة بالجامعات الحكومية المصرية للعام الجامعي 2021/2022.

* وافق المجلس على تشكيل اللجنة العليا للإشراف على أعمال امتحانات المسابقة المركزية والموحدة للطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية الصناعية ونظرائها، وكذلك الطلاب الحاصلين على دبلوم المدارس الفنية الصناعية (نظام 3 سنوات) بعد الإعدادية؛ للالتحاق بكليات الهندسة بالجامعات الحكومية المصرية للعام الجامعي 2021/2022.

* وافق المجلس على تشكيل اللجنة العليا للإشراف على اختبارات القدرات في الكليات والمعاهد التي يتطلب القبول بها اجتياز اختبارات القدرات وهي كليات (الإعلام، التربية الرياضية، الفنون الجميلة، التربية الموسيقية، الجامعات التكنولوجية، والتربية النوعية "شعبة المسرح التربوي – التربية الفنية – شعبة التربية الموسيقية"، التمريض "كليات والمعاهد الفنية للتمريض"، السياحة والفنادق)، وذلك للعام الجامعي 2021/2022.

منح دراسية بالجامعات الحكومية لخريجي مدارس المتفوقين

* وافق المجلس على تخصيص عدد من المِنح الدراسية بالجامعات الحكومية، لخريجي مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM)، وذلك بكليات (الطب، طب الأسنان، الصيدلة، الطب البيطري، الهندسة، العلوم، الحاسبات والمعلومات)، طبقًا للضوابط الداخلية للكليات والجامعات.

* وافق المجلس على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل المادة رقم (93 مكرر 2) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، والتي تتضمن شروط الحصول على الدرجات العلمية التي تمنحها كليات التربية النوعية ورياض الأطفال.

* وافق المجلس على مُقترحات لجنة قطاع طب الأسنان، لتطوير منظومة التعليم والتدريب بكليات طب الأسنان، التي وصل عددها بالجامعات الحكومية والخاصة والأهلية إلى نحو 40 كلية.