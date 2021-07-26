«التعليم العالي»: فتح مكتب التنسيق الرئيسي مطلع أغسطس

يبدأ مكتب التنسيق الرئيسي بجامعة عين شمس اعتبارا من شهر أغسطس المقبل، في فتح أبوابه أمام جميع الطلاب، خاصة حاملي الشهادات الثانوية العامة المعادلة العربية والأجنبية، للإستفسار عن كافة الأوراق والمتطلبات بشان التنسيق الخاص بهم، وكذلك تلقي استفسارات جميع الطلاب الراغبين في إجراء تنسيق الجامعات 2021، وذلك في إطار الاستعداد لتنسيق الجامعات 2021 المقرر أن ينطلق خلال الأسبوع الأول من الإعلان عن نتائج الثانوية العامة 2021.

الأعلى للجامعات: التشديد على ارتداء الكمامة داخل مكتب التنسيق

وقالت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إنه تم الاانتهاء من جميع التجهيزات المتعلقة بمكتب التنسيق وتجهيز الموظفين لتلقي استفسارات جميع الطلاب بشأن الامتحانات، مؤكدة أنه جرى التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا "كوفيد 19"، والتشديد على ارتداء الكمامة طوال فترة التواجد داخل المكتب، فضلا عن البدء في التجهيز لإعلان الجداول المحددة وتخصيص يوم لكل دولة للاستفسار والتقدم بالأوراق بالنسبة لطلاب الشهادات المعادلة وتخصيص عدد من الموظفين لاستقبال استفسارات الطلاب بشأن أعمال التنسيق.

ويناقش المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور رؤساء الجامعات ورئيس جامعة الأزهر، عددا من الموضوعات المتعلقة بتنسيق الجامعات 2021 والتجهيزات والاستعدادات التي اتخذتها الجامعات لمواجهة فيروس كورونا، بالتزامن مع انطلاق اختبارات القدرات 2021 المقرر أن تنطلق 7 أغسطس المقبل وتستمر حتى 19 من نفس الشهر، وأكد عددا من رؤساء الجامعات، الجاهزية التامة لمواجهة أزمة فيروس كورونا والتشديد على الالتزام بارتداء الكمامة والتعقيم والتطهير الدوري للمنشآت الجامعية، وتخصيص فرق طبيبة للكشف والفحص الدوري للطلاب.