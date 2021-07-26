«الأعلى للجامعات» يكشف الكليات الجديدة في تنسيق 2021

وافق المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي و البحث العلمي، على بدء الدراسة بعدد من الكليات خلال العام الجامعي 2021/2022، وهي كلية التربية للطفولة المُبكرة جامعة جنوب الوادي، وكلية الألسن بفرع جامعة جنوب الوادي في الغردقة، وكلية طب الأسنان جامعة المنوفية، وكلية العلاج الطبيعي جامعة السويس، وكلية الألسن جامعة الفيوم، والمعهد العالي للتراث والفنون والآداب الشعبية جامعة بني سويف.

ووافق المجلس على إنشاء كلية السياحة والفنادق جامعة أسوان وكلية الدراسات العليا والبحوث البيئية جامعة سوهاج.

كما وافق المجلس على تشكيل اللجنة العليا للتنسيق للعام الجامعي 2021/2022، برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي وعضوية كل من رؤساء جامعات (القاهرة، حلوان، عين شمس، المنوفية، المنيا)، وأمين المجلس الأعلى للجامعات، ورئيس قطاع التعليم بالوزارة، ومسئول التنسيق الإلكتروني، ومدير عام الإدارة العامة للشؤون الفنية بالمجلس الأعلى للجامعات، ومدير الإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب بالمجلس الأعلى للجامعات.