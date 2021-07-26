محافظ قنا: تمويل 3679 مشروع صغير بالنصف الأول من 2021

أعلن محافظ قنا، اللواء أشرف الداودي، أن فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمحافظة قنا، نجح منذ بداية العام الجاري في تمويل 3679 مشروعاً، بتكلفة 153 مليون و388 ألف و174 جنيه، ومن ثم ساهم ذلك في توفير 5991 فرصة عمل للشباب من أبناء المحافظة.

وأثنى محافظ قنا على الدور التنموي الذي يلعبه جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في رفع مستويات الحياة المعيشية، وتخفيف حدة الفقر، خاصةً في المناطق الأكثر احتياجاً، والمساهمة في إيجاد فرص عمل حقيقية للشباب، للحد من مشكلة البطالة، خاصةً بين الشباب والمرأة المعيلة.

وأضاف الداودي أن القيادة السياسية تعمل على توفير كافة أوجه الدعم لقطاع المشروعات الصغيرة، لتحفيز هذا القطاع، للقيام بدور أكبر فى دفع عجلة الاقتصاد والتنمية، ومساعدة أصحاب المشروعات، ليتمكنوا من تحقيق آمالهم وطموحاتهم، لإقامة مشروعات جديدة أو للتوسع في مشروعاتهم القائمة.

ومن جانبه، أوضح محمود العماري، مدير فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة بقنا، أنه منذ الأول من يناير وحتي 30 يونيو 2021، قام الجهاز بتمويل 543 مشروعاً صغيراً من خلال الجهات الوسيطة، ووفر 1333 فرصة عمل، بتمويل بلغ 86 مليون و551 ألف جنيه، و43 مشروعاً صغيراً بنظام الإقراض المباشر، ووفر 280 فرصة عمل، بتمويل بلغ 16 مليون و527 ألف جنيه، و3093 مشروعاً بنظام الإقراض متناهي الصغر، ووفر 4378 فرصة عمل، بتمويل 50 مليون و309 آلاف جنيه .