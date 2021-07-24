وظائف خالية في السفارة الأمريكية بالقاهرة.. راتب يصل لـ215 ألف جنيه

أعلنت السفارة الأمريكية بالقاهرة عبر موقعها الإلكتروني، توافر عدد من الوظائف الشاغرة بالسفارة في مصر، على أن تقدّم الطلبات إلكترونيًا فقط، ولن يلتفت للطلبات المقدمة عن غير التقديم الإلكتروني.

وتستعرض «الوطن» تفاصيل الوظائف من حيث الشروط والمستندات المطلوبة ورابط التقديم على النحو التالي:

وظيفة سائق سيارة Chauffeur

الشروط المطلوبة للوظيفة:

- أن يكون المتقدم على دراية بالقاهرة ومنطقة العاصمة المحلية ولديه معرفة جيدة بقوانين وأنظمة المرور المحلية.

- معرفة ممارسات السلامة الشائعة فيما يتعلق بتشغيل السيارة لضمان سلامة الركاب والبضائع.

- أن يكون المتقدم أتمّ مرحلة التعليم الثانوي.

- أن يكون ماهرا في اللغة العربية قراءة وكتابة وتحدثًا، وأن يكون لديه معرفة محدودة في التحدث والقراءة والكتابة باللغة الإنجليزية.

- جدول العمل لهذه الوظيفة هو دوام كامل 48 ساعة / أسبوع.

- المرتب: 113.733 جنيه مصري في السنة، على أن يكون آخر موعد للتقديم يوم 29 يوليو 2021، ويمكن التقديم للوظيفة من هنـــــــــا.

وظيفة ميكانيكي HVAC Mechanic

الشروط المطلوبة للوظيفة:

- خبرة سنتين في صيانة وإصلاح أنظمة التكييف المركزي ووحدات التبريد والتجميد.

- أن يكون لدى المتقدم معرفة عملية بأنظمة تكييف الهواء المركزية وممارسات حماية السلامة.

- أن يكون المتقدم أتمّ مرحلة التعليم الثانوي.

- المستوى الرابع «بطلاقة» في اللغة العربية قراءة وكتابة وتحدثًا، والمستوى الثاني «معرفة محدودة» في اللغة الإنجليزية قراءة وتحدثًا.

- جدول العمل لهذه الوظيفة هو دوام كامل 40 ساعة / أسبوع.

- المرتب: 111.240 جنيه مصري في السنة، على أن يكون آخر موعد للتقديم يوم 29 يوليو 2021، ويمكن التقديم للوظيفة من هنـــــــــا.

وظيفة مساعد جوازات سفر Passport and Citizenship Assistant- All Interested Applicants

الشروط المطلوبة للوظيفة:

- خبرة 3 سنوات في العمل الذي ينطوي على تحليل وتفسير وتطبيق اللوائح القانونية المعقدة، وخبرة سابقة في العمل مع قاعدة عملاء عامة.

- القدرة على قراءة وفهم القوانين واللوائح والإجراءات والممارسات ذات الصلة بمسؤوليات الوظيفة.

- الحصول على شهادة جامعية.

- المستوى الرابع «بطلاقة» في اللغتين العربية والإنجليزية قراءة وكتابة وتحدثًا.

- جدول العمل لهذه الوظيفة هو دوام كامل 40 ساعة / أسبوع.

- المرتب: 215.208 جنيه مصري في السنة، على أن يكون آخر موعد للتقديم يوم 29 يوليو 2021، ويمكن التقديم للوظيفة من هنـــــــــا.

وظيفة حرس Guard

الشروط المطلوبة للوظيفة:

- سنة واحدة من الخبرة كحارس أمن خاص.

- أن يكون شاغل الوظيفة أتمّ الخدمة العسكرية أو تم إعفاؤه بالكامل من الخدمة العسكرية.

- أن يكون المتقدم أتمّ مرحلة التعليم الثانوي.

- المستوى الأول «معرفة أولية» في اللغة الإنجليزية كتابة وتحدثًا، والمستوى الثالث «معرفة جيدة» في اللغة العربية كتابة وتحدثًا.

- جدول العمل لهذه الوظيفة هو دوام كامل 40 ساعة / أسبوع.

- المرتب: 87.598 جنيه مصري في السنة، على أن يكون آخر موعد للتقديم يوم 25 يوليو 2021، ويمكن التقديم للوظيفة من هنـــــــــا.

وظيفة منجد Upholsterer

الشروط المطلوبة للوظيفة:

- أن يكون لدى المتقدم خبرة عامين في التنجيد والأقمشة.

- أن يكون لدى المتقدم معرفة جيدة بقياس وقطع وخياطة النسيج وبناء الستائر والمظلات، ومعرفة مهن التنجيد والإلمام بالمعايير الأمريكية وأنماط الأقمشة الأمريكية.

- أن يكون المتقدم ماهرًا في استخدام آلات الخياطة والتطريز والأدوات اليدوية للحرف.

- أن يكون المتقدم أتمّ مرحلة التعليم الثانوي.

- المستوى الأول «معرفة أولية» في اللغة الإنجليزية قراءة وكتابة وتحدثًا، والمستوى الثالث «معرفة جيدة» في اللغة العربية قراءة وكتابة وتحدثًا.

- جدول العمل لهذه الوظيفة هو: دوام كامل 40 ساعة / أسبوع.

- المرتب: 94.777 جنيهًا مصريًّا في السنة، على أن يكون آخر موعد للتقديم يوم 27 يوليو 2021، ويمكن التقديم للوظيفة من هنـــــــــا.

وظيفة ميكانيكي سيارات Automotive Mechanic

الشروط المطلوبة للوظيفة:

- أن يكون لدى المتقدم خبرة عامين كميكانيكي سيارات.

- أن يكون المتقدم أتمّ مرحلة التعليم الثانوي.

- المستوى الأول «معرفة أولية» في اللغة الإنجليزية قراءة وكتابة وتحدثًا، والمستوى الثالث «معرفة جيدة» في اللغة العربية قراءة وكتابة وتحدثًا.

- أن يحمل المتقدم رخصة قيادة سارية.

- يجب أن يكون قادرًا على استكشاف الأخطاء وإصلاحها وتحديد أسباب الخلل.

- جدول العمل لهذه الوظيفة هو دوام كامل 40 ساعة / أسبوع.

- المرتب: 111.240 جنيه مصري في السنة، على أن يكون آخر موعد للتقديم يوم 27 يوليو 2021، ويمكن التقديم للوظيفة من هنـــــــــا.