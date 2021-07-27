أول ظهور لـ علي الحجار بعد شفائه.. تفاصيل آخر حفلين بالأوبرا في يوليو

تختتم دار الأوبرا المصرية حفلات شهر يوليو لعام 2021، بحفل غنائي كبير للفنان علي الحجار، في أول ظهور له بعد شفائه من فيروس كورونا، بالإضافة إلى حفلات خاصة بالأطفال.

وترصد «الوطن» تفاصيل تلك الحفلتين المنتظرتين اللاتي تنظمهم الأوبرا يومي 27 و29 من الشهر الجاري.

علي الحجار في أول ظهور له بعد شفائه من فيروس كورونا

ففي الثامنة مساء الخميس 29 يوليو 2021، يقدم «الحجار» لجمهوره خلال الحفل كوكبة من أجمل أعماله القديمة والحديثة وتترات المسلسلات التي اشتهر بها طوال مشواره الفني، بالإضافة إلى العديد من أغاني نجوم الطرب والتي تحمل الكثير من المشاعر النبيلة والقيم السامية منها ما تمنعوش الصادقين، المال والبنون، بوابة الحلواني، الزين والزينة، عارفة، بنت وولد، في قلب الليل، اعذريني، الأحلام، دور يا زمن، زي الهوا، داري جمالك، وعلى قد ما حبينا.

يذكر أن النجم علي الحجار تغنى بالعديد من الأغاني التي تناقلتها الأجيال، بجانب العديد من التترات الغنائية للأعمال التليفزيونية، بالإضافة إلى عدد من الأعمال المسرحية الناجحة.

أما في الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء، تنظم الأوبرا حفلا غنائياً لأطفال وشباب مركز تنمية المواهب تحت إشراف الدكتور عبد الوهاب السيد وعلى المسرح المكشوف تدريب كورال الأطفال للدكتورة داليا حسنين وتدريب سوليست الشباب وقيادة الدكتور محمد عبد الستار.

يتضمن البرنامج مختارات من أشهر المؤلفات الوطنية والدينية والتراثية التي أبدعها كبار الشعراء والملحنين ومنها يا رحمن، الفن، يا ورد مين يشتريك، قلبى دليلى، امتى الزمان، على بلد المحبوب، رمش عينه، البنات البنات، إن كنت ناسى، زي الهوا، إن راح منك يا عين، النور مكانه، روحي وروحك، طلعت يا محلا نورها، يا حلو ناديني، يا وابور قوللي، عاليادي، القمح الليلة، يا حلو يا أسمر، عطشان يا أسمراني، ساكن فى حي السيدة، مصر هي أمي وحبيبتي من ضفايرها.

يذكر أن مركز تنمية المواهب تم تأسيسه بهدف الارتقاء بالذوق الفني وتبني الموهوبين في مختلف مجالات الفنون، واعتاد المشاركة خلال الاحتفاليات المتنوعة التي تنظمها دار الأوبرا في المناسبات المختلفة، إلى جانب إقامة حفلات دورية لطلابه تشجيعًا لهم وتقديرًا لجهدهم.