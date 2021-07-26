إصابة 25 بينهم طلاب في انقلاب ربع نقل على صحراوي المنيا

أصيب 25 شخصأً نتيجة انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالركاب على الطريق الصحراوي الغربي، بمحافظة المنيا، قرب مدخل قرية «بلنصورة»، بدائرة مركز أبو قرقاص، وتم نقل المصابين للمستشفيات للعلاج، وإبلاغ الأجهزة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا إخطاراً بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي، عند مدخل قرية «بلنصورة»، بمركز أبو قرقاص، ووقوع عدد كبير من المصابين.

وعلى الفور، تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، بالقرب من مدخل قرية «بلنصورة»، التابعة لمجلس قروى أسمنت، بمركز أبو قرقاص، وتبين أن الحادث وقع نتيجة اختلال عجلة القيادة في يد سائق السيارة، مما أدى إلى انحرافها عن الطريق وانقلابها.

أسفر الحادث عن إصابة 25 شخصاً وهم: «حامد خ. م.»، 18 سنة، و«حمزة أ. م.»، 18 سنة، و«عبده أ. خ.»، 15 سنة، و«أحمد ع. أ.»، 16 سنة، و«محمود ش. م.»، 17 سنة، و«ريهام ح. ع.»، 17 سنة، و«ملك أ. خ.»، 17 سنة، وجميعهم طلاب.

كما أسفر الحادث عن إصابة «نور الهدى ع. أ.»، 22 سنة، و«زينب ش. م.»، 30 سنة، و«محمد م. ق.»، 19 سنة، و«صفاء م. أ.»، 23 سنة، و«ليلى م. ز.»، 23 سنة، و«نصرة ش. م.»، 32 سنة، و«سماح ج. م.»، 35 سنة، و«نجلاء أ. ع.»، 17 سنة، و«نورهان ن. ع.»، 17 سنة، و«ثريا ر. ع.»، 42 سنة، و«محمود م. م.»، 17 سنة، و«أحمد م. أ.»، 25 سنة، سائق، و«هبة س. م.»، 32 سنة، و«مازن ع. ع.»، 18 سنة، و«رشا خ. ح.»، وجميعهم يقيمون بقرية «المحرص».

كما أصيبت «هويدا ع. ي.»، 26 سنة، مقيمة بقرية «الفقاعي»، و«نهى ع. أ.»، 34 سنة، مقيمة بأبوقرقاص، و«وردة أ. ص.»، 26 سنة، مقيمة قرية «بلنصورة».

تراوحت الإصابات بين كدمات وسجحات وكسور، ما عدا حالة واحدة تعانى من غيبوبة تامه، وتم نقلهم إلى مستشفى أبوقرقاص المركزى لتلقى العلاج، وتم تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة للتحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.