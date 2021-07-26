خبير طاقة يوضح أهم اشتراطات تشغيل وتركيب التكييف في المنزل

قال المهندس إبراهيم قشانة، خبير كفاءة الطاقة، إنه يجب اختيار التكييف المناسب للقدرة الحرارية للغرف والدور الذي يقيم فيه الشخص، موضحا أن غرفة المعيشة أو الدور الأخيرة يحتاج جهاز قدرته كبيرة، مطالبة بضرورة وجود تجهيزات في الشقق تتحمل التكييف وذلك عن طريق التأكد من جودة الكابلات.

وأضاف «قشانة» خلال مداخلة عبر برنامج زوم في برنامج «السفيرة عزيزة» المذاع على فضائية«dmc»، اليوم الإثنين، وتقدمه الإعلامية رضوى حسن، أن القدرة الحرارية يتم حسابها بناء على مساحة الغرفة والنشاط الذي يتم ممارسته فيها، لافتا إلى أن 8000 وحدة حرارية، التي تعادل حصانا واحدا، يمكن تركيبها في غرفة 8 أمتار.

وأكد خبير كفاءة الطاقة، أنه يجب الحصول على شهادة ضمان بـ5 سنوات أو 3 سنوات، لأن ذلك يؤكد قدرة التكييف على العمل في المساحة التي تم تركيبه فيها، مشددا على ضرورة طلب شهادة الضمان من أجل أن يستطيع مالك التكييف حصوله على حق حال حدوث أي تطورات.

وأوضح خبير كفاءة الطاقة، أن أغلب الأشخاص يركبون جهاز التكييف دون إجراء صيانة له مع بداية كل صيف، للتأكد من عمل الوحدة الخارجية والفلاتر وغيرها من التفاصيل، مشيرا إلى أن الجهاز قد يعمل لـ24 ساعة، ولكن يجب أن يتم التأكد من سلامة كل القطع فيه، موضحا أن أغلب المشكلات تحدث بسبب الأسلاك التي تحمل الكهرباء إلى التكييف، لأنها قد تؤدي إلى شرارة وحرائق بجانب وجود الستائر التي تسهل الاشتعال، موضحة أن نسبة الخطر واردة حتى ولو بنسبة صغيرة، لافتا إلى أن أجهزة التكييف يوجد بها وسائل حماية ومن بينها مفتاح قريب من التكييف يفصل تلقائيا عند ارتفاع درجات الحرارة، ولكن أحيانا لا يضع صاحب التكييف المفتاح المناسب وهو الأمر الذي يؤدي إلى كارثة في نهاية الأمر.