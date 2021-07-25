ابنة أحمد بدير تنجو من الموت بأعجوبة بعد حريق منزلها بسبب التكييف

أثارت سارة بدير، ابنة الفنان أحمد بدير، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، أمس، بعد حريق منزلها، بسبب انفجاء مكيف الهواء، نتيجة ارتفاع درجة الحرارة ونجاتها من الموت؛ إذ كانت تتواجد في منزلها مع ابنتها.

نجاة ابنة أحمد بدير من الموت بعد انفجار مكيف الهواء بمنزلها

وظهر خلال الصور التي نشرتها سارة بدير، آثار الحروق على الحائط، وتوالت التعليقات من الجمهور على حالتها وابنتها، خاصة أن هذا الانفجار حدث في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وطمأنت سارة جمهورها علي حالتها الصحية، مؤكدة أنها لم تصاب بأي مكروه، لكن البيت تعرض لحروق كثيرة في مختلف أنحاءه، وعلقت على الصور قائلة: «الحمد لله خفي الألطاف الذي نجانا من المهالك ومن سوء المنقلب ولطف بيا أنا وبنتي في اللحظة المناسبة من حريق كبير في شقتي بسبب انفجار مكيف واحنا نايمين امبارح».

وأضافت سارة بدير: «الحمد لله على كل حاجة، وأي حاجة ممكن تتعوض بإذنك يا رب طالما أنا وبنتي طلعنا بسلام، خلي بالكم قوى من التكييفات يا جماعة خصوصًا اليومين دول، وبلاش تناموا وأنتم مشغلينها، وربنا يسترها علينا وعلى أهالينا وعلى ولادنا جميعا يا رب، آسفة على بشاعة الصور بس دي تذكره ليا عشان دايما أعرف ربنا بيحبني أنا وبنتي قد إيه ألف حمد وشكر ليك يا رب».

أحمد بدير يطمئن جمهوره على الحالة الصحية لابنته

من جانبه، طمأن الفنان أحمد بدير، الجمهور على الحالة الصحية لابنته سارة، مؤكدا أنها بخير ولم يصبها أي مكروه، بعد تعرض منزلها لحريق بسبب انفجار تكييف الهواء، قائلا في تصريحات لـ«الوطن»: «الحمدلله قدر ولطف سارة بخير وابنتها الحمدلله بصحة جيدة وهذا أهم شيء».