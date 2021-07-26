«الصحة»: 250 جنيها للمتبرع بالبلازما في كل مرة

قالت أمنية عبدالحكيم، مديرة وحدة المتابعة بمشروع البلازما في وزارة الصحة، إن المشروع من أهم المشروعات الصحية، وهو يوفر أدوية مشتقات البلازما، التي تستخدم في علاج كثير من الأمراض، وحتى الآن هناك أكثر من 300 متبرع، وهي بداية جيدة.

وأضافت «عبدالحكيم»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «اليوم»، المذاع على قناة «dmc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، الإثنين، أن المتبرع يخضع لفحص شامل لكل الفيروسات، وهناك كشف دوري على المتبرع الذي يمكن أن يأتي للمركز كل أسبوعين، إضافة إلى تقديم عائد مادي يصل إلى 250 جنيهًا في كل مرة يتبرع بها.

وأشارت مديرة وحدة المتابعة بمشروع البلازما في وزارة الصحة، إلى أن الإنسان يستطيع التبرع مرتين في الشهر، وهذا يختلف عن التبرع بالدم، حيث إن التبرع بالدم للرجال يكون كل ثلاثة شهور، وبالنسبة للسيدات يكون كل 4 شهور، موضحة أن التبرع بالبلازما يؤدي إلى تجديد وتنشيط خلايا الدم في جسم الإنسان.

وأوضحت أن المشتقات تستخدم في علاج مرضى الكبد، والكلى والحروق، ومرضى نقص المناعة.

يذكر أن مشروع مشتقات بلازما الدم من المشروعات القومية، وسيتم إنشاء مصنع لمشتقات البلازما بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، ليصبح أكبر وأول مصنع لمشتقات بلازما الدم في أفريقيا والشرق الأوسط، وسيكون هناك تعاون مع الجانب الفرنسي، وسيعمل على توفير أكثر من 33 مستحضرا للمساهمة في صناعة أدوية يحتاجها السوق المحلية.

وتم إطلاق حملة للحصول على 36 ألف متبرع لإنتاج 300 ألف طن من البلازما بخلاف مشتقاته في أول سنة، وهناك منحة من وكالة فرنسية تصل إلى مليوني يورو لدعم مصر في مجال تصنيع البلازما ومشتقاتها، وهناك دعم لوزارة الصحة والسكان لأدوية الأورام السرطانية.