«الصحة» تطمئن المواطنين: الجسم يعوض البلازما بعد 48 ساعة من التبرع بها

طمأنت وزارة الصحة والسكان المواطنين بمأمونية عملية التبرع بالدم ومشتقات بلازما الدم وذلك لتحفيز المواطنين للمشاركة القوية للتبرع لتوفير البلازما الخاصة بعلاج بعض أمراض الكلى والكبد والدم، حيث اختارت عنوان لحملة التوعية «العلاج جواك».

وقالت وزارة الصحة، في رسالتها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «اطمئن التبرع بالبلازما آمن جدًا، حيث أنه لا يؤثر على صحة المتبرع لأن الجسم يعوض البلازما بعد مرور 48 ساعة من التبرع».

كانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت إطلاق المشروع القومي للتبرع بالبلازما، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للتصنيع والاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما، مؤكّدة في تقرير لها أنَّ المشروع القومي سيسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما، لتوفير الأدوية المتعلقة بعلاج العديد من الأمراض المزمنة وأمراض الكبد والكلى والحروق، وذلك بدلاً من استيرادها من الخارج.

وتزامنًا مع ذلك يستعرض «الوطن» في نقاط، مراكز تجميع البلازما على مستوى الجمهورية، وفق ما أعلنته وزارة الصحة:

- مركز الدكتور إيهاب سراج الدين لخدمات نقل الدم وتجميع البلازما بالعجوزة، بمحافظة الجيزة.

- المركز الإقليمي لنقل الدم بمدينة دار السلام.

- المركز الإقليمي لنقل الدم وتجميع البلازما بالعباسية بمحافظة القاهرة.

- المركز الإقليمي لنقل الدم بمدينة طنطا بمحافظة الغربية.

- المركز الإقليمي لنقل الدم بمحافظة المنيا.

- المركز الإقليمي لنقل الدم بمحافظة الإسكندرية.

وحددت وزارة الصحة والسكان موانع التبرع ببلازما الدم، ضمن المشروع القومي للتبرع بالبلازما، التي جاءت على النحو التالي:

- من سبق له الإصابة بالفيروسات الكبدية (بي – سي) أو الإيدز.

- من يعاني من أي أمراض قلبية مزمنة أو ضغط الدم غير المنتظم.

- المصابون بمرض السكر ويتم علاجهم بحقن الأنسولين.

- يُمنع من التبرع بالدم لمدة عام من قام بإجراء عملية جراحية كبرى ومن تم نقل دم إليه.

- يُمنع من التبرع لمدة 6 أشهر من أجرى خلع أو أي عملية جراحية بالأسنان.