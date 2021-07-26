تجديد حبس المتهمين بإصابة طفل في مشاجرة بشبرا الخيمة

أمر قاضي المعارضات بمحكمة شبرا الخيمة، في محافظة القليوبية، اليوم الاثنين، بتجديد حبس المتهمين بإصابة طفل، يبلغ من العمر 9 سنوات، بطلق ناري من فرد خرطوش، أثناء قيامهما بالتشاجر فى منطقة الكابلات بقسم ثاني شبرا الخيمة، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيق.

وشهدت منطقة الكابلات بشبرا الخيمة إصابة طفل، 10 سنوات، بطلق ناري خرطوش، في مشاجرة بين عائلتين، أطلقه أحد المحامين، من أحد طرفي المشاجرة، التي نشبت بين الطرفين بسبب إلقاء ابن خالة الطفل طوبة على جيرانهم، مما تسبب في نشوب المشاجرة، وتم إلقاء القبض على طرفي المشاجرة، ونقل الطفل للمستشفى في حالة حرجة.

وبالعرض على النيابة العامة، أمرت بحبس أفراد الطرفين، وطلب تحريات المباحث، والاستعلام عن حالة الطفل المصاب، وإعداد تقرير بحالته، وتحريز السلاح المستخدم في الحادث.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، في وقت سابق، إخطاراً بنشوب مشاجرة بين عائلتين في منطقة الكابلات، دائرة قسم ثاني شبرا الخيمة، بسبب خلافات الجيرة، ووجود مصاب بطلق ناري.

انتقلت أجهزة الأمن إلى محل البلاغ، وتمت السيطرة على الموقف، وضبط عدد من طرفي المشاجرة، وتبين إصابة طفل، يبلغ من العمر 10 سنوات، بطلقتين خرطوش، في المعدة والكبد، وتم نقله للمستشفى للعلاج.

وتبين أن الطفل المصب كان يزور خالته، وقام ابن خالته بإلقاء طوبة على منزل جيرانهم، فنشبت مشادة بين الطرفين، وتم احتجاز ابن خالته، ولدى تدخل والده ووالدته لحل المشكلة، نشبت المشاجرة بين الطرفين، وأطلق محامي من الطرف الثاني الرصاص على أفراد الطرف الأول، فأصابت الطلقات الطفل المجني عليه، الذي كان متواجداً في مكان المشاجرة.

وفيما قررت النيابة حبس طرفي المشاجرة وطلب تحريات المباحث، فقد طالبت والدة الطفل بحق طفلها، ومعاقبة المتهم بإطلاق الرصاص عشوائياً أثناء المشاجرة، مما أدى إلى حدوث إصابة ابنها، الذي يرقد في المستشفى في حالة حرجة.