نائب تونسي: الإخوان هم من انقلبوا على الشرعية وليس الرئيس قيس سعيد

أكد هيكل المكي، النائب التونسي عن حركة الشعب، أن القرارات الاستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيد، أمس الأحد، تهدف لمجابهة الخطر الداهم أمام مالية عمومية منهارة، ووضعية معيشية غير محتملة، إلى جانب الوضعية الصحية، حيث فشلت حكومة هشام المشيشي، في إدارة هذه الأزمة.

وتابع المكي، خلال حديثه في برنامج «ميدي شو»، المذاع على إذاعة «موازييك» التونسية، اليوم: «قيس سعيد كان واضحا منذ يومين، حين أعلن في زيارته لولاية قفصة، أن الدولة يجب أن تكون اجتماعية، وأن تكون الصحة والتعليم للجميع، وأيضا الضمان الاجتماعي، والنقل والعدالة»، مضيفا أن «البرلمان لم يعد تونسيا بل على ملك الإخوان، خدمةً لأجندات معروفة، وأصبح ساحة للصراع ودافعا للاحتقان الشعبي».

وشدد النائب هيكل المكي، على أن البرلمان لم يصدر أي قانون لصالح الشعب التونسي، وكل القوانين الصادرة كانت لخدمة بعض الدول ومصالحها وإنعاش الاقتصاد لفائدة بعض اللوبيات والعائلات، وفق قوله.

وقال النائب عن حركة الشعب التونسية، إن الإجراءات التي أعلن رئيس الجمهورية التونسية، كانت وفق الفصل 80، وله سلطة تأويل الدستور «وكل المهاترات على المسألة الدستورية لا تعنيني».

واعتبر المكي، أن الحديث عن الانقلاب يُعد «حديثا فارغا لأن الرئيس له الشرعية بعد انتخابه من 3 ملايين تونسي، من انقلب فعلا على مستقبل تونس وأحلام شبابها منذ 10 سنوات هي حركة النهضة».

وطلب المكي من التونسيين، بعدم الانخراط في العنف الذي تحاول حركة الإخوان استدراجهم إليه.