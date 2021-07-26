آخر أخبار المظاهرات في تونس.. «الغنوشي» يفض اعتصامه بعد رشقه بالحجارة

يتابع العالم آخر أخبار المظاهرات في تونس، التي اندلعت في أغلب محافظاتها أمس، مظاهرات تطالب برحيل الإخوان، وأصدر الرئيس التونسي قيس سعيد عددا من القرارات، بعد اجتماع مع القيادات الأمنية والعسكرية في البلاد، تمثلت في إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه، وتجميد عمل البرلمان لمدة شهر، ورفع الحاصنة عن جميع أعضاء مجلس النواب.

وتمثلت آخر أخبار المظاهرات في تونس، رشق المتظاهرين لرئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي، خلال اعتصامه بمحيط البرلمان التونسي، وغادر الأخير على أثر ذلك.

وأصدر «سعيد» قرارات جديدة بإعفاء وزيري الدفاع والعدل من منصبها، استكمالا لإعفاء رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، أمس الأحد.

واندلعت مناوشات بين أنصار حركة النهضة ومواطنين تونسيين أمام مقر البرلمان، بينما حاول راشد الغنوشي دخول مقر البرلمان؛ إلا أن الجيش منعه من ذلك.

وفصل الجيش بين أنصار النهضة ومحتجين أمام البرلمان، وحاولت المجموعة الأولى اقتحام مقر البرلمان، في حين أمنت مدرعات الجيش بواباته من الداخل.

وأفادت وكالة أنباء رويترز بسقوط جرحى، إثر تراشق بالحجارة بين أنصار حركة النهضة، ومؤيدين لقرارات الرئيس التونسي.

فيما أعلنت الرئاسة التونسية في بيان، اليوم، إن الأمر بتجميد أنشطة البرلمان التونسي سيستمر 30 يوما، فيما طوقت مركبات عسكرية البرلمان والداخلية ومبنى التليفزيون.

وأوضحت الرئاسة أن قرارات الرئيس قيس سعيد الأخيرة، التي أعلنها مساء أمس، جاءت عملا بالفصل 80 من الدستور.