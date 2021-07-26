«السلك الدبلوماسي التونسي»: قرارات قيس سعيد تهدف لإنقاذ البلاد

عبرت نقابة السلك الدبلوماسي التونسي عن عميق ارتياحها للقرارات الرئاسية التاريخية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة العسكرية والأمنية، يوم 25 يوليو 2021، والتي ترمي إلى إنقاذ البلاد من الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي المتدهور والذي أصبح يهدد الأمن والسلم الاجتماعي في البلاد، ويمثل خطرًا على استمرارية مرافق الدولة.

تفعيل الفصل 80 من الدستور

وأوضحت نقابة السلك الدبلوماسي، في بيان لها، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن تفعيل الفصل 80 من الدستور يمثل مطلبًا شعبيًا نادى به خاصة شباب تونس الذي يعاني التهميش و البطالة، كما تعتبر نقابة السلك الدبلوماسي أن جميع القرارات التي اعلن عنها سيادة رئيس الجمهورية تندرج صلب اختصاصاته الدستورية.

وتابع البيان: «يجدد أبناء السلك الدبلوماسي التونسي التزامهم الدائم لخدمة تونس وأفراد جاليتنا في الخارج، وفق توجيهات واوامر سيادة رئيس الجمهورية قيس سعيد، عاشت تونس حرة مستقلة».

حل البرلمان وإقالة الحكومة

وكان قرر الرئيس التونسي قيس سعيد أمس، حل البرلمان وإقالة الحكومة، ورفع الحصانة عن كل أعضاء البرلمان، وتجميد كل سلطات مجلس النواب، وإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه، وتوليه رئاسة النيابة العمومية، للوقوف على كل الجرائم التي ترتكب في حق تونس، وتوليه السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس الحكومة، يعينه رئيس الجمهورية.