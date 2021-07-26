كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس للمدارس الصناعية ثلاث وخمس سنوات، موضحة أنه سيجري إعلان النتيجة خلال ساعات، من خلال هذا الرابط، لافتة إلى أنه جرى عقد الامتحانات ورقيا على مستوى الجمهورية في لجان مؤمنة ومراقبة جيدا، ووسط تنفيذ كل الإجراءات الاحترازية المشددة، لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأضافت الوزارة، أن نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس للمدارس الصناعية ثلاث وخمس سنوات، سيجري إعلانها في المدارس، عقب إعلانها على الموقع الإلكتروني، مؤكدة أنه سيجري إعلان أسماء الطلاب الأوائل، لافتة إلى أن امتحانات الدبلومات الفنية بجميع التخصصات «الصناعية والزراعية والتجارية والفندقية»، عقدت بداية من شهر يونيو الماضي، وانتهت 17 من الشهر ذاته.

«التعليم»: امتحانات الدبلومات الفنية 2021 سارت بصورة منتظمة

وتابعت وزارة التربية والتعليم، أن نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس للمدارس الصناعية ثلاث وخمس سنوات، يجري إعلانها بعد اعتمادها من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مشيرة إلى أن جرى تكثيف الإجراءات الاحترازية في جميع لجان سير الامتحانات، وجرى توزيع الطلاب على اللجان الامتحانية بواقع 14 طالباً في كل لجنة امتحانية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه تم التنسيق الكامل مع وزارة الصحة والسكان بشأن تطبيق الإجراءات الوقائية في لجان الامتحانات، لافته إلى أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية هذا العام 750000 طالب وطالبة بجميع التخصصات، وأدوا الامتحانات في 3041 لجنة امتحانية، لافته إلى أنه تم عقد امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع بالمنزل.

وأوضحت الوزارة، أنه تم وضع خطة لنقل وتأمين مظاريف الأسئلة الخاصة بامتحانات الدبلومات الفنية وتوزيعها على جميع اللجان الامتحانية، لافته إلى أنه تم التأكيد على ضرورة تحويل جميع المخالفات الخاصة بالغش إلى الشئون القانونية لإعمال شئونها من خلال تطبيق القانون وعقوبات تصل إلى الحبس والغرامة.