«شكاوى النواب» توافق على رفع كفاءة خط سكة حديد «المعمورة – رشيد»

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم على الاقتراح المقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين، بشأن إدراج رفع كفاءة خط سكة حديد «المعمورة – رشيد» من الكيلو 28/0 حتى الكيلو 40/0 ضمن خطة التجديدات الحالية بهيئة السكة الحديد، لمنع الحوادث الناتجة عن تهالك خط السكة الحديد.

وأكدت المذكرة الإيضاحية المقدمة من النائب محمد زين الدين، بشأن الاقتراح برغبة، أن رفع كفاءة البنية الأساسية لشبكة السكك الحديدية، من أهمها مشروعات تجديد الخطوط.

وأشارت المذكرة الإيضاحية، إلى أنه يوجد تهالك فى خط المعمورة - رشيد – محافظة البحيرة، من الكيلو 28/0 حتى الكيلو 40/0، بسبب تآكل الفلنكات الحديدية والقضبان، نتيجة العوامل الجوية بالمنطقة، والمعروفة بنسبة الرطوبة العالية لقربها من البحر المتوسط، مما تسبب في هبوط لقضبان السكة الحديد والذي يهدد بحدوث كوارث.

وأكد ممثل الحكومة خلال الاجتماع، أنه بالفعل تم تجديد 27 كم، وتم إدراج رفع كفاءة خط سكة حديد المعمورة – رشيد محافظة البحيرة من الكيلو (28 حتى الكيلو 40) في الخطة.

كما وافقت اللجنة علي الاقتراح برغبة المقدم من النائب ناصر عثمان، بشأن توسعة وإعادة رصف طريق «أسيوط - البداري» محافظة أسيوط، ووافقت على الاقتراح برغبة المقدم من النائب ياسر منير عبدالجواد، بشأن تطوير محطة السكة الحديد «البكاتوش - مركز قلين» محافظة كفر الشيخ.

وشهد الاجتماع موافقة لجنة الاقتراحات والشكاوي، على الاقتراح برغبة المقدم من النائبة نشوى الديب، بشأن إنشاء كوبري من شارع المطار إلى شارع ترعة السواحل والمحطة بمنطقة إمبابة وشارع محمد حجازي في محافظة الجيزة.