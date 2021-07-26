الخرباوي: أتوقع استخدام الإخوان السلاح في تونس بعد قرارات الرئيس

قال الدكتور ثروت الخرباوي، المفكر والخبير في شؤون الجماعات الإسلامية، إن جماعة الإخوان لا تستوعب دروس الماضي ولا يستطيعون قراءة الواقع والتنبوء بالأحداث التي ستحدث، لافتا إلى أنهم في حالة تعجب من القرارات التي اتخذها الرئيس التونسي، قيس سعيد، بسبب غرور القوة، والشعور بأنهم أصحاب التنظيم المنظم، مبينا أن تنظيم الإخوان انتهى في تونس، ولكنه في انتظار شهادة وفاته.

وأضاف: «بيحاولوا يكبروا الاعتصام بس هو اعتصام فاشل وهيفشل وكثير من الإخوان بيهربوا من تونس رغم إيقاف حركة الطيران وسيهرب الإخوان إلى ليبيا، وإحنا شايفين الاتحاد العام للشغل مؤيد للرئيس التونسي وده هيقوي موقفه ضد الإخوان، أعتقد إن الإخوان ستستخدم السلاح في تونس وأتوقع وقوع عمليات إرهابية ومحاولات اغتيالات».

وتابع «الخرباوي» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلد»، اليوم الإثنين، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن الإخوان يعتقدون أن الشعوب تنزل من أجل التظاهر ثم ينتهي الأمر، موضحا أنه منذ يوليو الماضي كان يجب على الإخوان التنبؤ بما سيحدث لهم، خاصة بعد سحبهم الثقة من رئيس الوزراء التونسي السابق، إلياس الفخفاخ، حيث حدث صدام بسيط مع وزراء الإخوان.

وأكد المفكر والخبير في شؤون الجماعات الإسلامية، أن رئيس الوزراء، هشام المشيشي، لم يستطع رأب الصدع في البلاد بسبب انتشار الفساد، خاصة في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، بجانب تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد وسط حيرة الأشخاص لعدم علاج الإخوان لهذه الأزمات.

وأوضح المفكر والخبير في شؤون الجماعات الإسلامية، أن رموز من الإخوان ارتكب مفاسد سياسية وبرلمانية، وهذا ما حاربه الرئيس التونسي الحالي برفع الحصانة عن أعضاء النواب، خاصة أن الأكثرية منهم من الإخوان.