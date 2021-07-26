مظاهرات تونس.. مواطنة تهاجم حركة النهضة الإخوانية: سرقونا ونهبونا

رصدت شاشة «extra news»، أجواء تأييد الشارع التونسي لقرارات الرئيس قيس سعيد، حيث إنه بعد حالة الغليان التي سادت أمس، واندلاع الاحتجاجات المتزامنة في كلّ الولايات، قرّر سعيد بعد عقد اجتماع طارئ ضمّ قيادات أمنية وعسكرية مساء الأحد، إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه، وتجميد عمل مجلس نواب الشعب وذلك استنادا للفصل 80 من الدستور.

كما قرر الرئيس التونسي، تولي السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة جديد يعينه بنفسه، على أن يُشرف بنفسه على كلّ اجتماعات المجالس الوزارية، ورفع الحصانة عن النواب وتوليه رئاسة النيابة العمومية لمتابعة كلّ الذين تتعلّق بهم قضايا وشبهات فساد.

وخرجت تظاهرات اليوم مؤيدة لقرارات قيس سعيد، وقالت إحدى المواطنات، إنها تساند قيس سعيد في كل القرارات وما تم ليلة أمس، حيث إن تجميد مجلس النواب التونسي فرصة لحياة جديدة في تونس بقرارات جديدة ومسؤولين جدد بعد الظروف التي مرت بها تونس على مدى 10 سنوات، فلم يكن أي تطور في الحياة السياسية أو الاجتماعية.

وأوضحت أن الأوضاع الأخيرة كانت مزرية، وارتفعت معدلات القمع والبطالة والعنف ضد الشعب التونسي، مهاجمة في الوقت ذاته حركة النهضة الإخوانية صارخة: «سرقونا ونهبونا».