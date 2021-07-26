أمن مطار قرطاج: تلقينا تعليمات بمنع شخصيات سياسية من السفر خارج تونس

أكد كاتب عام أمن مطار تونس قرطاج، أنيس الورتاني، في تصريحات إعلامية لإذاعة «موازييك اف ام»، أنهم تلقوا تعليمات بمنع شخصيات سياسية من السفر عبر المطار، مشددًا على أن الوحدات الأمنية بالمطار تلقت تعليمات واضحة وصريحة بمنع عدد من الشخصيات من السفر، وأن المؤسسة الأمنية هي التي تشرف حاليا على أمن المطار.

واعتبر الورتاني أن ذلك يندرج في إطار مهام الوحدات الحدودية التي هي على جاهزية تامة لتطبيق هذه التعليمات.

وقرر الرئيس التونسي قيس سعيد، تجميد كل سلطات مجلس النواب ورفع الحصانة عن كل أعضاء البرلمان وإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه.

كما قرر الرئيس التونسي، بموجب الفصل 80 من الدستور، تولي رئاسة النيابة العمومية للوقوف على كل الملفات والجرائم التي ترتكب في حق تونس، وتولي السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة جديد ويعينه رئيس الجمهورية.

وفي كلمة له عقب اجتماع طارئ مع قيادات أمنية وعسكرية، قال الرئيس التونسي: «لن نسكت على أي شخص يتطاول على الدولة ورموزها ومن يطلق رصاصة واحدة سيطلق عليه الجيش وابلا من الرصاص».

وانطلقت الاحتجاجات في كل من محافظة سوسة الساحلية وصفاقس والكاف، بنفس الشعارات التي تتهم إخوان تونس وحركة النهضة في الذكرى 64 لعيد الجمهورية باحتلال البلاد.

وهتف المحتجون: «يا غنوشي يا سفاح يا قاتل الأرواح»، و«الشوارع والصدام حتى يسقط النظام»، واتهم المتظاهرون، سياسة حركة النهضة بسرقة أحلام الشباب، الذي وصلت نسبة البطالة فيه 20 %، وفق آخر إحصائيات المعهد التونسي للإحصاء.