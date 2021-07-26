ثروت الخرباوي: أحداث ما بعد 30 يونيو تتكرر الآن في تونس

قال الدكتور ثروت الخرباوي، المفكر والخبير في شؤون الجماعات الإسلامية، إن الإجراءات القانونية التي اتخذها الرئيس التونسي، قيس سعيد، تتفق مع الدستور، خاصة أنه من صلاحياته إقالة رئيس الوزراء وتولي السلطة التنفيذية وكذلك تجميد البرلمان.

وأضاف «الخرباوي» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلد»، اليوم الإثنين، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، «ربنا حط على عيون الإخوان عمى، وهما بيستخدموا نفس الطريقة وإحساس الاستعلاء، وإنهم الأقوى وده بيوصلهم لورطة، والرئيس التونسي خد قرارات في غاية الأهمية خاصة أنه أعفى وزير الدفاع ووزيرة العدل من مناصبهما، وعين مدير الأمن الرئاسي، قائم بأعمال وزير الداخلية، وده معناها إن في شخصيات قد تواجه حرجا في مواجهة الإخوان، وبالتالي عيّن أشخاصا قادرة على مواجهة الإخوان».

وأوضح المفكر والخبير في شئون الجماعات الإسلامية، أن التخلص من حزب النهضة سيخلص تونس من الإخوان بعد إنهاء مصر جماعة الإخوان في مقرها الرئيسي، مبينا أن مشهد قذف أحد الأشخاص من أعلى المبني عقب ثورة 30 يونيو، تكرر في تونس، عندم هاجم إخواني شخص تونسي يحمل علم بلده.

وأكد المفكر والخبير في شؤون الجماعات الإسلامية، أن أعضاء الإخوان ضربوا النائبة عبير موسى، وحدث في مصر موقف مشابه عندما اعتدت الجماعة على السياسية شاهندة مقلد، لافتا إلى أن جماعة الإخوان لا تستطيع الحشد في الشارع.