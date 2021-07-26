«لوشفت فيديو غير لائق».. 4 طرق للتواصل مع مباحث الإنترنت

في الآونة الأخيرة زادت جرائم الإنترنت عن حدها، وباتت تؤرق المجتمع لنشرها محتوى غير لائق، أو وجود نشاطات مخالفة تحتوي على مادة يعاقب عليها القانون، فضلًا عن التشهير والتنمر والسب والقذف عبر صفحات التواصل الاجتماعي، ما يدفع الأشخاص للبحث عن أرقام للإبلاغ عن تلك المخالفات.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن»، أرقام وطرق إبلاغ شرطة الإنترنت عن النشاطات التي يعاقب عليها القانون، في إطار سلسلة الأخبار الخدمية التي تقدمها الجريدة لقرائها على مدار الساعة.

ووفقًا لمباحث الإنترنت التابعة لقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المخاصة بمكافحة الحريمة، فإنها تتلقى بلاغات المواطنين بشأن جرائم الانترنت من خلال الأتي:

- يستطيع المواطن الإبلاغ من خلال الأرقام التالية والخاصة بإدارة مكافحة جرائم المعلومات:0224065052 -02240650.

- كما يمكن للمواطن الإبلاغ كذلك من خلال مباحث الإنترنت عن طريق الاتصال بالخط الساخن المختص بإدارة مكافحة جرائم الإنترنت على رقم 108.

- ويجرى الإبلاغ من خلال مباحث الإنترنت بالعباسية، حيث يقع مقر وحدة تلقي بلاغات المنطقة المركزية بميدان العباسية بمعهد التنمية البشرية، أو عن طريق الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، شارع طه حسين – التجمع الأول.

- وأخيرا يمكن الإبلاغ من خلال كافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، من خلال الحضور بشكل شخصي إلى المقر لتحرير المحضر والمتابعة مع الضباط المسؤولين للقضية التي تريد التقدم بها.

تقديم البلاغات لوزارة الداخلية

وأعلنت وزارة الداخلية، في وقت سابق، عن بدء العمل وتلقي بلاغات المواطنين بالمقار الجديدة بأقسام تكنولوجيا المعلومات بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لتلقى بلاغات المواطنين عن جرائم تقنية المعلومات، وفحصها فنيًا بأقسام تكنولوجيا المعلومات بكافة مديريات الأمن لوقف تلك النوعية من الحوادث التي باتت تشكل خطرًا كبيرًا.