«اتصالات النواب» عن «حكم حنين حسام»: الفضل لـ«مكافحة جرائم الإنترنت»

قال أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إنّ الأحكام التي صدرت مؤخرا بشأن فتيات مواقع التواصل الاجتماعي، ترتبط في مجملها بقانون الجريمة الإلكترونية الذي صدر في الفصل التشريعي الأول، بهدف الحفاظ على المجتمع وأمنه، مضيفا: «تابعت كما تابع الجميع تفاصيل القبض على إحدى الفتيات بعد صدور حكم قضائي ضدها أمس، ما يؤكد نجاح المشرّع في التصدي لهذا النوع من الجرائم الإلكترونية».

وأشار رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب في تصريحات لـ«الوطن»، إلى الدور الذي لعبته مباحث الإنترنت لضبط فتيات التيك توك ومواقع التواصل الاجتماعي، وبينها «لايكي»، موضحا: «لولا صدور قانون مكافحة جرائم الإنترنت، لاستمرت هذه النوعية في نشر فيديوهات مسيئة لا تناسب أخلاقيات المجتمع المصري عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما أنّ مرحلة التحول الرقمي الذي تشهدها الدولة المصرية تحتاج الكثير من الانضباط».

ووفقا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والمعروف إعلاميا بـ«جرائم الإنترنت»، عرّف القانون البيانات والمعلومات الإلكترونية، بأنّه كل ما يمكن إنشاؤه أو تخزينه، أو معالجته، أو تخليقه، أو نقله، أو مشاركته، أو نسخه بواسطة تقنية المعلومات، كالأرقام والأكواد والشفارات والحروف والرموز والإشارات والصور والأصوات وما في حكمها، وتضمن القانون تعريفا للبيانات الشخصية، وهي البيانات الخاصة بأي شخص طبيعي محدد أو يمكن تحديده، بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق الربط بينها وبين بيانات أخرى.

وشملت العقوبات الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، كل من اصطنع بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حاسبا خاصا ونسبه زورا لشخص طبيعي أو اعتباري، فإذا استخدم الجاني البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع في أمر يسيء إلى من نسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة فتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه.

جرائم الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع

وتضمن قانون مكافحة جرائم الإنترنت، العقاب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، معلومات أو اخبار أو صور وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، كل من تعمد استخدام برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية لمعالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.

وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ألقت القبض على حنين حسام والمعروفة إعلاميا بـ«فتاة تيك توك»، بعد صدور حكم غيابي بحبسها 10 سنوات بتهمة الاتجار في البشر.