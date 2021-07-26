صحفية تونسية: الشعب يؤيد قرارت الرئيس والتظاهرات نتيجة تراكمات كثيرة

قالت الصحفية التونسية ضحى طليق، إن هناك تراكمات كثيرة كانت وراء خروج الشعب التونسي إلى الشوارع للثورة على حركة النهضة، موضحة أن قرارت الرئيس التونسي جاءت كرد مباشر وفوري على خروج الشعب التونسي إلى الشوارع وثورتهم ضد الحركة التي كانت حاكمة في البلاد، لافتة إلى أن هذه القرارات، تشهد تأييد داخلي بشكل كبير والدليل الأفراح والتهليل الذي انتشر بالشوارع التونسية بعد هذه القرارات.

وأضافت «ضحى»، خلال مداخلة هاتفية، مع برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على شاشة «الحياة»، أن أنصار حركة النهضة كانوا قد تجمعواأمام البرلمان التونسي لمناصرة حركتهم، وامام ذلك كانت هناك أفراح كثير بالشارع التونسي وتهيلليات بعد قرارت الرئيس التونسي الأخيرة التي انحاز فيها إلى الشعب التونسي وثورته ضد حركة النهضة.

وأوضحت الصحفية التونسية، أنها ليست المرة الأولى التي يطالب فيها الشعب التونسي بإبعاد هذه الحركة عن الحياة السياسية في تونس، مؤكدة أن تلك الحركة عصفت بكل أمال وأحلام الشعب التونسي خلال السنوات الأخيرة.

وأردفت أن دعوات النزول للشوارع كانت متواجدة منذ سنوات، بعدما زادت مشكلات البلاد وساءات الأحوال، وزاد الأمر صعوبة بعد انتشر وباء كورونا في البلاد، مشيدة بقررات الرئيس التونسي الأخيرة.

وصرحت «ضحى»، أن قرارات الرئيس التونسي شهدت حالة تأييد كبيرة من الداخل التونسي وكذلك من المجتمع الدولي الخارجي، موضحة أنه لم تلحظ اي اعتراض على هذه القرارت سوى من تركيا فقط على المستوي العالمي، وغالبية الدول تقريبا ساندت وايدت الرئيس التونسي في قرارت الأخيرة.