يبحث كثير من أولياء الأمور بجميع المراحل التعليمية، عبر مؤشر البحث «جوجل»، عن نظام الحضور للطلاب والمعلمين في العام الدراسي الجديد 2022 ، بعدما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2021-2022.

وتواصلت «الوطن» مع الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لمعرفة نظام الدراسة في العام الجديد، في ظل الوضع الوبائي لفيروس كورونا، وهل سيتم حضور الطلاب بانتظام داخل لمدارس، أم سيتم تقسيم الحضور بينهم، أم سيكون النظام «أون لاين» بشكل كامل.

نظام الحضور للطلاب والمعلمين في العام الدراسي الجديد 2022

وردا على ذلك قال وزير التعليم، إنه سيتم الإعلان عن التفاصيل الكاملة الخاصة بنظام الدراسة للعام الدراسي الجديد 2021-2022 وكيفية الدراسة، وفقا للوضع الوبائي، في الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر.

الوضع الوبائي هو من سيحدد نظام الدراسة للعام الجديد

من جانبه، كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم لـ«الوطن»، أن الأوضاع الصحية في مصر، لو كانت الأمور مستقرة قبل بدء انطلاق الدراسة فسوف تكون الدراسة بانتظام، بحيث يحضر الطلاب بشكل يومي دون تقسيم الأيام بينهم.

وأوضح المصدر، أن الأمور الصحية إذا كانت غير مستقرة، وهناك خطورة من إمكانية انتقال الوباء أو غير ذلك، فمن الطبيعي وقتها أن يتم تقسيم حضور الطلاب على أيام منفصلة حسب الصف الدراسي، مثلما كان معمولا به خلال العامين الماضيين.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الخريطة الزمنية للعام الجديد، مشيرة إلى أن العام الدراسي الجديد 2021- 2022 سيبدأ يوم 9 أكتوبر المقبل، وينتهي يوم الخميس 16 يونيو، ويستمر لمدة 34 أسبوعا، وستكون مدة أيام الدراسة الفعلية فيه، بعد حذف أيام الإجازات الرسمية، 93 يوما للفصل الدراسي الأول، و97 يوما للفصل الدراسي الثاني، على أن تكون أيام الدراسة الفعلية 190 يوما بما يعادل 32 أسبوعا.