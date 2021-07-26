حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد بدء العام الدراسي الجديد 2021/2022 وإجازة نصف العام، حيث يبدأ العام الدراسي الجديد يوم السبت الموافق 9 أكتوبر المقبل، حيث ينتهي العام الدراسي الجديد في 16 يونيو 2022، مؤكدة أنه سيجري تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على الطلاب والمعلمين والقائمين على سير الدراسة.

تعرف على موعد بدء العام الدراسي الجديد 2021/2022 وإجازة نصف العام: تبدأ في 9 أكتوبر المقبل

وقالت وزارة التربية والتعليم، في بيان عاجل لها منذ قليل، إن موعد بدء العام الدراسي الجديد 2021/2022 وإجازة نصف العام، جرى الاستقرار عليه بعد مناقشات في المجلس الإعلى للتعليم ما قبل الجامعى، مؤكدة أن إجازة نصف العام الدراسي ستبدأ من يوم السبت الموافق 5 فبراير 2022 وتستمر حتى يوم الخميس 17 فبراير 2022 لمدة 15 يومًا.

تعرف على موعد بدء العام الدراسي الجديد 2021/2022 وإجازة نصف العام: 15 يوما مدة إجازة منتصف العام الدراسي

وأضافت وزارة التربية والتعليم، أن موعد بدء العام الدراسي الجديد 2021/2022 وإجازة نصف العام، وفقًا للخريطة الزمنية، يبدأ الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجديد 2021-2022، يوم السبت الموافق 9 أكتوبر 2021 ويستمر حتى يوم 13 فبراير 2022، حيث ستكون مدة أيام الدراسة الفعلية 93 يومًا، على أن يبدأ الفصل الدراسى الثانى يوم 19 فبراير 2022 ويستمر حتى 9 يونيو 2022 وتكون مدة الدراسة الفعلية 97 يومًا.

تعرف على موعد بدء العام الدراسي الجديد 2021/2022 وإجازة نصف العام: 190 يوما مدة العام الدراسي الجديد

ونوهت وزارة التربية والتعليم، إلى أن تعرف على موعد بدء العام الدراسي الجديد 2021/2022 وإجازة نصف العام، حيث تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 15 يناير 2022، على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 7 مايو 2022، على أن تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت 21 مايو 2022، وتقام امتحانات الثانوية العامة يوم السبت 11 يونيو 2022.