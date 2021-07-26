الكراكة «حسين طنطاوي» تصل بورسعيد لتنضم لأسطول قناة السويس

أكدت مصادر بهيئة قناة السويس، قبل قليل، أن الكراكة «حسين طنطاوي» وصلت إلى المدخل الشمالي لقناة السويس، من ناحية محافظة بورسعيد، اليوم الاثنين، تمهيداً لانضمامها لأسطول الكراكات الخاص بهيئة القناة.

وأوضحت المصادر أن الكراكة «حسين طنطاوي» وصلت إلى سواحل بورسعيد محمولة على متن سفينة عملاقة مخصصة لنقل المعدات الثقيلة، ومن المفترض أن تدخل المجري الملاحي خلال ساعات، متجهة إلى البحيرات المرة بالإسماعيلية.

وأشارت المصادر إلى أن السفينة قادمة ضمن قافلة الشمال، من ميناء روتردام بهولندا، وسيتم توقفها في منطقة البحيرات، لتعزيز الكراكة، التي خضعت لبعض التجارب في هولندا، على أن تستكمل باقي التجارب في مصر، بوجود فريق مصري وفريق هولندي.

وتعتبر الكراكة «حسين طنطاوي» ثاني أكبر كراكة تنضم لأسطول هيئة قناة السويس، بعد الكراكة «مهاب مميش»، التي وصلت قبل 4 أشهر.

ولفتت المصادر إلى أن الكراكة من النوع «الماص الطارد»، ويبلغ طولها 147.4متراً، وعرضها 23 متراً، بغاطس 5.50 متر، وعمق تكريك 35 متراً، وقدرة كلية 29290 كيلووات.

وبدأت الكراكة «حسين طنطاوي» رحلتها الأسبوع الماضي، فى طريقها إلى قناة السويس، محمولة علي ناقلة حمولات ثقيلة، تم بناؤها في عام 2002، في الصين، وهي من أكبر الحاملات العملاقة.

ويرافق الكراكة فريق عمل متكامل من مهندسي هيئة قناة السويس، وفريق آخر من الشركة الهولندية المنفذة للكراكة، لتجربتها ومتابعة قراءات الماكينات والمعدات، والوقوف على أي ملاحظات قد تظهر.