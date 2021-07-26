نائبة سابقة: «النهضة» سبب انهيار تونس اقتصاديا ومسؤولة عن تفشي كورونا

أعربت فاطمة المسدي، نائبة سابقة في مجلس النواب التونسي، عن سعادتها البالغة بقرارات الرئيس التونسي، قيس سعيد، الذي أطاح بجماعة الإخوان الإرهابية، ممثلة في حركة «النهضة»، موضحة أن المنظومة الحالية في تونس، هي سبب الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، وهي التي جعلت تونس تنهار اقتصاديًا، موضحة أن وباء فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» انتشر بسرعة في تونس دون أن تكون هناك خطة لمقاومته.

وأضافت «المسدي»، خلال مداخلة هاتفية لها على شاشة «extra news»، أن غياب اللقاحات المضادة لفيروس كورونا وعدم وجود خطة استراتيجية لمقاومة ومواجهة الفيروس، جعل الشعب التونسي يعترف أن تونس بها مشكلة سياسية كبيرة، فالشباب التونسي كان له مطالب عديدة، منها حل البرلمان لتغيير النظام السياسي وإسقاط المنظومة الحاكمة الحالية، وهذا ما فعله الرئيس التونسي قيس سعيد بقراراته أمس.

وأردفت النائبة السابقة بمجلس النواب التونسي، أن الشباب التونسي خرج إلى الشوارع، وذهب الى مقرات حركة النهضة للتظاهر أمامها، وتحميلها المسؤولية المباشرة لما آلت إلية تونس، كما أن منع عناصر حركة النهضة أمس المحتجين من تنظيم مسيرتهم بالشكل المطلوب، هو دليل على النهج الدكتاتوري، مؤكدة أن انطلاق احتجاجات في هذا الموعد الذي يتزامن مع الذكرى الثامنة لاغتيال القيادي القومي محمد البراهمي فيه رمزية ودلالة كبرى للتونسيين.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، قرر أمس، حل البرلمان وإقالة الحكومة، ورفع الحصانة عن كل أعضاء البرلمان، وتجميد كل سلطات مجلس النواب، وإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه، وتوليه رئاسة النيابة العمومية، للوقوف على كل الجرائم التي ترتكب في حق تونس، وتوليه السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس الحكومة، يعينه رئيس الجمهورية.