بعد إعلان الرئيس قيس سعيد.. تعرف على عقوبة خرق حظر التجول في تونس

أصدر رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيد، اليوم الاثنين، أمرا رئاسيا يقضي بمنع تجول الأشخاص والعربات بكامل تراب الجمهورية، من الساعة السابعة مساء إلى السادسة صباحا، وذلك ابتداء من اليوم الاثنين 26 يوليو 2021، حتى الجمعة 27 أغسطس 2021، باستثناء الحالات الصحية العاجلة وأصحاب العمل الليلي، مع إمكانية تعديل هذه المدّة ببلاغ يصدر عن رئاسة الجمهورية.

وينص قانون الجمهورية التونسية، على أنه في حالة الطوارئ وفي حال تقرر منع جولان الأشخاص والعربات، فإنه وبمقتضى الفصل التاسع، «كل مخالفة لأحكام هذا الأمر، تعاقب السجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنتين وبخطية تتراوح بين 60 دينارا و2500 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين».

وحسبما أفادت الرئاسة التونسية، عبر صفحتها الرسمية بموقع «فيس بوك»، فإنه يحظر بمقتضى هذا الأمر الرئاسي، تنقل الأشخاص والعربات بين المدن، خارج أوقات منع التجول، إلا لقضاء احتياجاتهم الأساسية، أو لأسباب صحية مستعجلة، كما يُمنع كل تجمّع يفوق ثلاثة أشخاص بالطريق العام وبالساحات العامة.

وأوضحت الرئاسة التونسية، أنه تُضبط هذه الاحتياجات الأساسية ومقتضيات ضمان استمرار سير المرافق الحيوية، طبقا للأحكام المتعلقة بضبط الاحتياجات الأساسية ومقتضيات ضمان استمرارية المرافق الحيوية في إطار تطبيق اجراءات الحجر الصحي الشامل.

وقرر الرئيس التونسي قيس سعيد، تجميد كل سلطات مجلس النواب ورفع الحصانة عن كل أعضاء البرلمان وإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه.

كما قرر الرئيس التونسي، بموجب الفصل 80 من الدستور، تولي رئاسة النيابة العمومية للوقوف على كل الملفات والجرائم التي ترتكب في حق تونس، وتولي السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة جديد ويعينه رئيس الجمهورية.

وفي كلمة له عقب اجتماع طارئ مع قيادات أمنية وعسكرية، قال الرئيس التونسي: «لن نسكت على أي شخص يتطاول على الدولة ورموزها ومن يطلق رصاصة واحدة سيطلق عليه الجيش وابلا من الرصاص».