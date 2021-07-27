رئيس بعثة أولمبياد طوكيو: «لو ربنا وفقنا هنجيب 5 أو 6 ميداليات»

قال المهندس هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، رئيس بعثة مصر المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو، إنهم اتبعوا المنهج العلمي في الإعداد للمسابقة، و«شوفنا النتايج بتاعتنا في بطولات العالم قبل الدخول في أولمبياد طوكيو، وكنا نحصد بطولات، ولذلك نحن قادرون على الحصول على الميداليات، وفي بعض الألعاب كنا قريبين جدًا من حصد الميداليات، مثل الملاكمة والمصارعة والكاراتية، والخماسي، والهاند بول، ولو وفقنا ربنا هنجيب 5 أو 6 ميداليات».

الرد على الهجوم

وأضاف «حطب»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» المذاع على قناة الحدث اليوم الفضائية، ويقدمه الإعلامي سيد علي، الإثنين، أن هناك بعض الألعاب نحن بعيدون عن المنافسة فيها، ولكن يتم الإعداد للأولمبياد المقبل، ويتم الإعداد الجيد لها، مشددًا على أن هناك تعاقب أجيال في الألعاب.

الدولة تحاسبنا على الإعداد والمجهود

ورد رئيس البعثة المصرية في أولمبياد طوكيو، على من يطالبون بمحاسبتهم قائلا: «الدولة تحاسبنا بكل جهاتنا، وتحاسبنا على الإعداد والمجهود، والجدية والمنهج العلمي في التدريب، ولا يمكن اختزال كل المنظومة الرياضية في ميدالية واحدة، وهنتحاسب من مين! نتحاسب من الناس اللي ليها أحقية في حسابنا، ومن يحاسبنا يجب أن يحاسبنا حسابًا موضوعيًا ونطلب من الشارع كله أن يساند اللاعبين».

راضون عن مستوى الأداء

وعن مستوى الأداء قائلا: «إحنا راضيين، والوزير موجود يمكن أن تسألونه، وإن شاء الله هناك إعداد جيد، وسوف نحقق نتائج إيجابية، ومصر شاركت بـ24 لعبة، وإن شاء الله نقدر نجيب ميداليات، ومجرد المشاركة بهذا العدد الكبير مؤشر مهم على الاستقرار والطمأنينة، وبداية سليمة».