خطوات استبدال سيارات الربع نقل بأجرة تعمل بالغاز الطبيعي في المنيا

وضعت محافظة المنيا مجموعة من الإجراءات والخطوات لاستبدال سيارات الربع نقل التي تعمل في نقل الركاب بأخرى فان 7 ركاب موديل 2021، تعمل بالغاز الطبيعي، ضمن المبادرة التي أطلقها اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، لإحلال وتجديد السيارات الربع نقل التي تعمل في نقل الركاب بالقرى بسيارات أخرى آدمية تليق بالمواطنين وتوفر لهم سبل الراحة والأمان.

خطوات استبدال الربع نقل بسيارات «فان» بالمنيا

أولا: تتلقى إدارة مرور المنيا طلبات المواطنين الراغبين في إحلال وتجديد السيارات الربع نقل التي تستخدم في نقل الركاب واستبدالها بسيارات «فان» 7 ركاب موديل 2021 وتعمل بالغاز الطبيعي، ومخصص لذلك 30 سيارة تعمل بنطاق الوحدة المحلية لقرية طوخ الخيل، و30 سيارة تعمل بنطاق الوحدة المحلية لقرية بني أحمد، و20 سيارة تعمل بنطاق الوحدة المحلية لقرية نزلة حسين، كما سيتم ترخيص 10 سيارات فان 7 ركاب للعمل داخل أحياء مدينة المنيا الجديدة.

ثانيا: تقوم وحدة مباحث المرور بعمل استعلام عن مدى عمل السيارة الربع نقل التي كان يمتلكها مقدم الطلب للتأكد من أنها كانت تعمل في نقل الركاب.

ترخيص سيارات الأجرة بأسبقية تقديم الطلب بإدارة مرور المنيا.

ثالثا: يتم ترخيص هذه السيارات بأسبقية تقديم الطلبات لإدارة المرور بالمنيا.

رابعا: في حالة استيفاء الشروط الواجب توافرها يتم منح المواطنين الراغبين في الحصول على تمويل لشراء السيارة بالتقسيط خطاب موجه من إدارة المرور للبنك الزراعي المصري، جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إدارة مشروعك بالديوان العام للمحافظة.

خامسا: يتم البدء في استكمال الإجراءات الخاصة بالترخيص بإدارة مرور المنيا في إطار ما ينظمه قانون المرور ولائحته التنفيذية.

سادسا: يتوجه المواطن لإدارة مواقف المنيا لاستخراج خط سير السيارة الأجرة التي تم ترخيصها من قبل إدارة المرور طبقا للتعليمات المنظمة لهذا الشأن.

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