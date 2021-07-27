«المهندسين» تدشن قناة تليجرام للحجز في منحة شباب مصر الرقمية حتى الخميس

أعلنت نقابة المهندسين فتح باب الحجز لدورة تدريبية جديدة ضمن «منحة شباب مصر الرقمية» المقدمة من المعهد القومي للاتصالات لشهر سبتمبر 2021، وذلك بعدما أعلنت عن دورة أغسطس المقبل، كما دشنت النقابة قناة على تطبيق تليجرام للتسجيل ومعرفة الشروط واللوائح للالتحاق بالدورة، مؤكدة أن الأعداد محدودة.

منحة شباب مصر الرقمية

وأشارت نقابة المهندسين في إعلانها عن منحة شباب مصر الرقمية لشهر سبتمبر المقبل، إلى أنها تشمل 7 تخصصات يمكن التسجيل فيها وأرفق روابط التخصصات السبعة وهي كالتالي:

1-Networks, Security and Virtualizationhttps://www.nti.sci.eg/dey/cat1.php

2- Embedded Systems and IoThttps://www.nti.sci.eg/dey/cat2.php

3- Mobile Technologieshttps://www.nti.sci.eg/dey/cat3.php

4- Information Technologyhttps://www.nti.sci.eg/dey/cat4.php

5- Fiber Opticshttps://www.nti.sci.eg/dey/cat5.php

6- Cloud Computinghttps://www.nti.sci.eg/dey/cat6.php

7- Career Developmenthttps://www.nti.sci.eg/dey/cat7.php

وتابعت النقابة: يمكنك متابعتنا علي قناة التليجرام لمعرفة الشروط والتفاصيل من خلال الرابط التالي:

https://t.me/NationalTelecommunicationInsti

كما أوضحت أن آخر موعد للتسجيل بمنحة شباب مصر الرقمية لشهر سبتمبر الخميس المقبل الموافق 29 يوليو الجاري.

منحة أغسطس

وكانت النقابة قد أعلنت في وقت سابق عن تنظيم دورة بالتعاون مع المعهد القومي للاتصالات ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث جرى إعلان فتح باب التسجيل للطلاب في «منحة شباب مصر الرقمية» من الجامعات والمعاهد العليا في جميع التخصصات، وقالت النقابة إن مزايا الالتحاق بالمنحة تشمل ما يلي:

- حضور لفروع المعهد بمراكز إبداع مصر الرقمية بالمحافظات التالية ( المنوفية - الدقهلية - قنا - سوهاج- المنيا - اسوان)

- تمويل 100% من تكلفة التدريب.

- شهادة من المعهد القومي للاتصالات باجتياز البرنامج التدريبي بنجاح.

- شهادات أكاديمية من الشركات العالمية (للوحدات المؤهلة للشهادات الدولية).

- مكافأة تحفيزية شهرية.

وتم غلق باب التسجيل «بمنحة شباب مصر الرقمية» لشهر أغسطس، الثلاثاء الموافق 29 يونيو 2021، علما بأن بداية الدراسة بالمنحة الأحد الموافق 8 أغسطس 2021، وذلك ضمن سلسلة دورات تدريبية تجريها النقابة من خلال اللجان والشعب المختلفة لتأهيل المهندسين لسوق العمل لا سيما شباب الخريجين حسبما أعلنت النقابة في أكثر من مناسبة.