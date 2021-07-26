أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة دبلوم الثانوي الفني للصم وضعاف السمع 2021، بجميع التخصصات «الزراعي- الصناعي - التجاري - الفندقي» بعد اعتمادها من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بنسبة نجاح 90.2%.

وقالت وزارة التربية والتعليم، إنه بلغ عدد المتقدمين من الصم والبكم لامتحانات الدبلومات الفنية 2021 هذا العام 1038 طالبا وطالبة، حضر منهم 1028 طالبا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 937 طالباً وطالبة.

للمرة الأولي إضافة نتيجة دبلوم الصم وضعاف السمع 2021 للتنسيق

وقالت وزارة التربية والتعليم، إنه سوف تضاف نتيجة دبلوم الثانوي الفني الصم وضعاف السمع 2021، إلى التنسيق الإلكتروني بالجامعات هذا العام للمرة الأولى.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنّه بإمكان أولياء الأمور وطلاب الدبلومات الفنية الصم والبكم 2021 بالاستعلام على نتائجهم عبر موقع وزارة التربية والتعليم (بوابة التعليم الفني) من خلال هذا الرابط، مؤكدة أنّه سيتم إعلانها غدا بجميع المدارس الفنية، بعد اعتمادها وإعلانها عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

وأوضحت وزارة التربية التعليم، خطوات الحصول على نتيجة دبلوم الثانوي الفني للصم وضعاف السمع 2021، بعد اعتمادها من قبل وزير التعليم ونشرها عبر بوابة التعليم الفني، وترصد السطور التالية خطوات الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس، كما يلي:

- الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم.

- الدخول على بوابة التعليم الفني.

- الضغط على مجال واختيار التخصص (صناعي- زراعي - تجاري).

- اختيار عدد السنوات (3 أو 5).

- إدخال رقم الجلوس والضغط على عرض نتيجة الطالب.

اعلان نتيجة الدبلومات الفنية لجميع التخصصات خلال ساعات

وفي نفس السياق، أكدت مصادر مطلعة بقطاع التعليم الفني، أن نتيجة الدبلومات الفنية في كل التخصصات (الزراعية، الصناعية، الفندقية، التجارية) بنظامي الثلاث والخمس سنوات، جاهزة للاعتماد فقط، من جانب وزير التربية والتعليم .

أوضحت المصادر ذاتها، أنه من المرجح بقوة اعتماد النتيجة اليوم الإثنين، ونشرها على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، ليحصل عليها الطلاب من خلال أرقام الجلوس الخاصة بهم، وحال عدم اعتمادها اليوم، سيكون غدا على أقصى تقدير.