كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن رابط بوابة التعليم الفني الصناعي 2021 لمعرفة نتيجة الدبلومات الفنية، موضحة أن أعمال تصحيح كراسات الإجابات الخاصة بطلاب الدبلومات الفنية على وشك الانتهاء، مؤكدة أنه سيجري إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2021 بعد اعتمادها من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك يوم 29 يوليو الجاري.

وأضافت الوزارة أن بوابة التعليم الفني الصناعي 2021 لمعرفة نتيجة الدبلومات الفنية، تتيح النتيجة بالاسم ورقم الجلوس من خلال هذا الرابط، موضحة أنه يمكن للطلاب الالتحاق بكلية قمة مثل الهندسة، أو حتى الالتحاق بباقي الكليات مثل التجارة أو التعليم الصناعي أو التربية النوعية، بعد الدبلوم، وغيرها من الكليات التي تسمح بالتحاق طلاب الدبلومات الفنية بها.

وقال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، في تصريحات له، أن رابط بوابة التعليم الفني الصناعي 2021 لمعرفة نتيجة الدبلومات الفنية خصصته الوزارة في إطار عمليات التحول الرقمي لجميع خدمات العملية التعليمية، لافتاً إلى أن أعمال الامتحانات سارت بصورة منتظمة دون أي معوقات، موضحاً أنه لم يجري رصد أي حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف «مجاهد»، أن نتيجة الدبلومات الفنية ستظهر قريباً وتحديدا في الأسبوع الأخير من شهر يوليو الجاري، موضحاُ أن أعمال تصحيح أوراق إجابات امتحانات الدبلومات الفنية، ما زالت مستمرة، لافتاً إلى أنه لم يجري رصد أي معوقات تؤثر على سير العملية الامتحانية، وأنه سيجري توقيع عقوبات رادعة على كل الطلاب الذين جرى تحرير محاضر غش لهم، مؤكداً أن نحو 750 ألف طالب وطالبة أدوا الامتحانات المعملية والعلمية والتحريرية، في لجان مراقبة بالمدارس، وسط تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة من خلال تعقيم اللجان الامتحانية والمقاعد الخشبية المخصصة لجلوس الطلاب.

وتابع نائب وزير التربية والتعليم، بأنه لم يجري رصد حالات اشتباه بالإصابة بكورونا، لافتاً إلى أن نتيجة الدبلومات الفنية 2021، سيجري اعتمادها من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قبل إعلانها، وعقب الانتهاء من التصحيح سيجري تقدير الدرجات والمراجعة.