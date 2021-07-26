«وزير السياحة» يناقش منظومة التحول الرقمي والدفع الإلكتروني

عقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اليوم الإثنين، اجتماعًا لمناقشة آخر مستجدات الأعمال بمنظومة التحول الرقمي والدفع الإلكتروني بوزارة السياحة والآثار، بحضور غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، ومساعدي الوزير لشئون شركات السياحة والشئون الفنية، ومستشاري الوزير للتحول الرقمي والشئون الاقتصادية.

جاء هذا الاجتماع في إطار استراتيجية التنمية المستدامة لوزارة السياحة والآثار بما يتسق ورؤية مصر 2030، لتعظيم الاستفادة من الوسائل التكنولوجية وتطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز الشمول الرقمي والتحول نحو الاقتصاد الرقمي.

وبدأ الاجتماع بقيام الشركة المنفذة للبوابة الإلكترونية الترويجية لمصر باستعراض آخر مستجدات الموقف التنفيذي للبوابة، والتي تحتوي على كل ما يهم السائح من معلومات عن زيارة مصر، وعن السفر للمقاصد السياحية المختلفة بها.

وخلال الاجتماع، أكد الدكتور خالد شريف مستشار الوزير للتحول الرقمي، أنه تم الانتهاء من تطوير نظام لإعداد أول قاعدة بيانات مجمعة وموحدة للعاملين بالقطاع السياحي بالدولة، وسيتم مطابقتها بالأعداد الموجودة بالغرف السياحية المعنية والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء والتأمينات الاجتماعية، بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية.

وأضاف «شريف» أنه جار الآن العمل على وضع اللمسات الأخيرة لربط ميكنة إخطارات البرامج السياحية والرحلات، والتي تهدف إلى قيام الشركات السياحية باستخدام نظام متطور لتحميل برامج الرحلات، والذي يقوم بدوره بالإخطار الآلي لكل الجهات المعنية وربطها بمنظومة تأمين السائحين.

وتابع: بأنه سيتم خلال الأسابيع القليلة المقبلة الانتهاء من توزيع نقاط البيع الإلكترونية، والتي تتيح للسائح السداد باستخدام كروت الائتمان في كل المواقع الأثرية، على أن يتم البدء بالمواقع الأثرية التي بها نسبة زيارة عالية من قبل السائحين، البالغ عددها 30 موقعًا، لافتًا إلى أنه جار الآن الانتهاء من تركيب البوابات الإلكترونية في مجموعة من المواقع الأثرية والمتاحف، في مقدمتها متحف الفن الإسلامي والمتحف المصري بالتحرير والقلعة.

وأضافت إيمان قنديل مساعد الوزير لشركات السياحة والمشرف العام على الإدارة المركزية لشركات السياحة، توسيع نطاق تطبيق نظام تتبع حركة السائحين والعمل على تأمين تحركات السائحين على كل الطرق المؤدية إلى المقاصد السياحية، لافتة إلى أنه سيتم إيقاف عمل أي أتوبيسات سياحية لا تلتزم بهذا الإجراء.

ومن جانبها، استعرضت ساندرا فريد مستشار الوزير للشئون الاقتصادية، آخر المستجدات المتعلقة بشأن تطوير تطبيق الهاتف المحمول لخدمات السائحين، والذي يهدف إلى تعريف السائح بالأحداث الجارية والفعاليات التي ستقوم بها وزارة السياحة والآثار، وكل الأماكن والمقاصد السياحية التي يمكن زيارتها.