مستشفى الحسين: الطفلان أحمد ويوسف لديهما مرض نادر اكتشف عام 1933

قال الدكتور أحمد عبدالجليل، مدير مستشفى الحسين الجامعي، إن الطفلين أحمد ويوسف جاءا إلى المستشفى، صباح اليوم، وفحصهما أحد أكبر أطباء التجميل على مستوى الجمهورية وشخَّص مرضهما بأنه مرض «أجا» وهو مرض وراثي، وهو مرض جيني يعود اكتشافه لأسرة يهودية كانت تعيش في كندا عام 1933.

المرض يعاني منه 200 حالة فقط على مستوى العالم

وأضاف «عبدالجليل»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC» والذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري والمذاع على فضائية «DMC»، أن المرض يعاني منه 200 حالة فقط على مستوى العالم، وهو مرض نادر الحدوث، حيث إنه وبدلا من تحول العظام لشكل كامل، يتحول العظام إلى شكل رخو وهو مرض يدعى باسم «الملائكية» وفيه تطفو الأسنان وتخرج في أماكن مختلفة، كما أن العين تكون معكوسة ومقلوبة.

من الصعب استكشاف المرض إلا بعد ظهوره

وأوضح أنه من الصعب استكشاف المرض إلا بعد ظهوره، وحالاته تختلف ما بين بسيطة لصعبة، وعند سن البلوغ يحسن الحالة بشكل ملحوظ كما ويساعد الأطباء في العلاج، كما أن الطفل الأول ذا الـ12 عاما قد أدى المرض إلى فقدانه للبصر بإحدى عينيه بشكل كبير، فيما يجري الحفاظ على العين الثانية الخاصة به.

الحالة ليست من الحالات الميؤوس منها

وأكد أن الحالة ليست من الحالات الميؤوس منها، وسيتم العمل على إنقاذهم عبر إعادة وظائف الجسد إلى الشق الطبيعي، وبعد ذلك تتدخل الجراحات التجميلية لإعادة أشكال وجوههم للأشكال الطبيعية المتعارف عليها.

رئاسة مجلس الوزراء تعاملت وبسرعة في إنقاذ الحالتين

وأشار إلى أن رئاسة مجلس الوزراء تعاملت وبسرعة في إنقاذ الحالتين وقدمت كل الدعم لأبناء مصر المحتاجين في أي مكان من أنحاء الجمهورية.