عاجل.. تطورات الحالة الصحية لمراسل «صدى البلد» بعد تعرضه لحادث على الهواء

كشفت مروة قنديل، تطورات الحالة الصحية لزوجها عاصم الشندويلي، المراسل بقناة «صدى البلد»، بعد تعرضه لحادث سير على الهواء مباشرة، خلال تقديمه النشرة المرورية صباح اليوم الإثنين، لافتة إلى إصابة قدمه اليمنى بكسر، وتمزق شديد بالأربطة، وكذلك كدمات متفرقة بأماكن مختلفة في الجسم.

وكتبت مروة قنديل، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلة: «فجأه صاحب الموتوسكيل يجي بسرعه جنونية جدًا واضحة في الفيديو ماشي بسرعه جنونية ويحاول يعدي العربيات ويتخطى الجزء الأيمن اللي مش هو خط سيره أصلًا، مع العلم إن السيارات اللي حواليه ماشية ببطء ومش سريعة في شارع مينفعش فيه السرعة دي أصلًا، وفي الآخر كم التعليقات إن المذيع غلطان وأنه واقف في نص الطريق».

وأضافت: «طب إزاي حضراتكم من سرعه الموتوسكيل خبطت في رجل زوجي اليمني وأصابها بتمزق بالأربطة شديد وشرخ وكدمات شديدة واتجبست حاليًا ده غير كدمات في كتفه وإيده اليمني أيضًا والدكتور طلب منه راحة شهر.. يعني تعطل شغله بسب تهور صاحب الموتوسكيل وسرعته.. الفيديو ده فيه الصورة كامله اللي يمكن مشوفتوهاش لأنها اتقطعت من الهوا لما حدثت الحادثة.. بيوضح إنه صاحب الموتوسكيل قام من الخبطة ومحصلش له حاجه ولا للموتوسكيل بتاعه.. وجوزي هو اللي اتصاب وهو كان واقف في أمان الله لا بيه ولا عليه.. ده غير إنه حتى لو كان واقف في نص الطريق زي ما بتقولوا.. إزاي يمشي بالسرعة دي ومياخدش باله إنه في حد واقف إلا لو أنه مش مركز أصلًا في السواقة ولا مين قدامه».

وتابعت: «صاحب الموتوسيكل المرور مسكه وكان هيتعاقب، ولولا زوجي قالهم يسيبوه وحصل خير ومرضاش يتأذى قسمًا بالله عشان ربنا يشفيه».

وأعربت زوجة مراسل صدى البلد، عن استيائها الشديد من الهجوم الذي تعرض له زوجها، رغم الحادث، قائلة: «إزاي بيحكموا من غير ما يتيقنوا الخبر.. جوزي واقف في أمان الله بيأدي عمله لتغطية الحالة المرورية.. واقف بعيد عن العربيات بعد الخط الأبيض اللي هو خط السير.. مش واقف في نص الطريق زي ما الناس كاتبة ولا واقف وقفة غلط وكان جنبه حد من المرور.. لو كان شايف إنه معطل السير أو واقف غلط كان أكيد هيقوله يمكن زاوية التصوير تبين أنه واقف في الطريق لكنه كان واقف جمب الرصيف بالظبط لكن هما كانوا ظبطين الزاوية على أساس تبين الحالة المرورية وده عشان تكون الصورة أكثر وضوحا لسيادتكم».