مراسل قناة يتعرض لحادث تصادم على الهواء: «صدمه موتوسيكل» (فيديو)

تعرض مراسل قناة «صدى البلد» لحادث تصادم على الهواء، أثناء حديثه عن الكثافات المرورية في شارع السودان بمحافظة الجيزة.

وأثناء حديثه عن الحالة المرورية في محافظة السودان، صدمه قائد موتوسيكل، حيث سقط السائق، وانقطع البث عن المراسل، وأعربت مقدمتا البرنامج عن تمنيهما السلامة لزميليهما.

وقال المراسل خلال تصريحاته لبرنامج «صباح البلد»، إنه في الاتجاه القادم من ميدان الجيزة ومتجه إلى البحوث وشارع جامعة الدول العربية، يشهد تكدسا مروريا كبيرا مما أدى إلى توقف الحركة للحظات، كما أن ذروة هذه الكثافة تكون تحت كوبري المشاة الخاص بمترو جامعة القاهرة.

أما الاتجاه العكسي القادم من مناطق البحوث وشارع التحرير وجامعة الدول العربية، المتجه إلى شارع فيصل وشارع الهرم، فإنه يشهد حالة من الانسيابية المرورية، كما أن نزلة الطريق الدائري من منطقة صفط يشهد حالة من السيولة المرورية للقادم إلى مناطق أكتوبر والواحات ومدينة الإنتاج الإعلامي.

كما يشهد الاتجاه الآخر بعض الكثافات المرورية وتحديدا عند منطقة المريوطية نتيجة لبعض الأعمال الإصلاحية هنا، كما أن طلعة كوبري شارع فيصل المؤدي إلى شوارع فيصل والرماية فإنها تشهد انسيابية مرورية تام، وأيضا القادم من شارع فيصل من مناطق الرماية متجها إلى محافظة الجيزة تشهد بعض الكثافات المرورية المتوسطة.

وأوضح، أن الشارع الموازي لشارع فيصل بمحافظة الجيزة هو شارع الهرم، يشهد حالة من الكثافات المرورية الخفيفة إلى المتوسطة من المناطق القادمة من المريوطية والرماية والمتجه إلى محافظة الجيزة ومناطق نصر الدين تشهد حالة من الكثافة المرورية المتوسطة، أما شارع التحرير في الدقي فإنه يشهد كثافة مرورية خفيفة إلى متوسطة في ناحيتيه.