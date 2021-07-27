حملات بمواقف القاهرة.. وطريقة الإبلاغ عن زيادة أجرة المواصلات

قال اللواء عاطف غالي، مدير جهاز السرفيس بالقاهرة، إن الحملات مستمرة بجميع المواقف داخل المحافظة لمتابعة انتظام سير العمل واستمرار العمل بتعريفة الركوب الحالية لسيارات النقل الجماعي والسرفيس وعدم وجود أي زيادة بها، وذلك لعدم وجود أي زيادة في أسعار السولار، وذلك تنفيذا لتوجيهات محافظ القاهرة ومجلس الوزراء في هذا الصدد، لافتا إلى أن وسائل الإعلام ساهمت إلى حد كبير في توعية المواطنين بالتعريفة وعدم وجود أي زيادة جديدة.

إحكام السيطرة على المواقف

وأضاف غالي، لـ«الوطن»، أنه يتم إحكام السيطرة على المواقف والتزام السائقين بأسعار المواصلات بعد تحريك أسعار البنزين وبقيمة 25 قرشا وتكثيف حملات الرقابة على خطوط السير والمواقف واتخاذ الإجراءات القانونية ضد السائقين المخالفين لمنع استغلال الركاب أو التلاعب في تعريفة المواصلات.

خطوط ساخنة للإبلاغ عن المخالفات

من جانبها أكدت محافظة القاهرة على المواطنين مواجهة أي حالات للجشع أو التلاعب في الأجرة من أي سائق بالإبلاغ الفوري عن أي مخالفة أو شكوى على رقمي الخط الساخن لمحافظة القاهرة 15496و 114وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين بتغريم المخالف.

ملصقات بخط السير والتعريفة

كما طالبت وزارة التنمية المحلية، إدارة المواقف والسرفيس بوضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والنقل الجماعي متضمن خط السير والأجرة المقررة لإلزام قيام قائدى السيارات بزيادة تعريفة الركوب أو تقسيم خطوط السير، وطالبت المواطنين بالإبلاغ عن أي مخالفات عن طريق صفحة مبادرة صوتك مسموع أو إبلاغ إدارة المواقف أو المحافظات بأى زيادة فى أسعار المواصلات.