جامعة دمياط تتقدم 390 مركزا عالميا بتصنيف «ويبوميتركس» 

صدر اليوم الاثنين نتيجة تصنيف «ويبوميتركس» (Webometrics) نسخة يوليو 2021 لترتيب الجامعات عالمياً، حيث حققت جامعة دمياط تقدماً ملحوظاً بإحتلال المركز رقم 2909، من بين 31000 جامعة على مستوى العالم.

وبذلك تكون الجامعة فى السنوات الأربعة السابقة قد تقدمت أكثر من أربعة آلاف مركز بين الجامعات العالمية، ويسير هذا التقدم بشكل مستمر، فمثلاً تقدمت الجامعة فى هذا الإصدار 390 مركزاً عالمياً عن إصدار يناير 2021، حيث كان ترتيب الجامعة آنذاك 3299.

وجاء ترتيب الجامعة إقليميا على النحو التالي:

- على مستوى جامعات قارة أفريقيا المركز 98

- على مستوى جامعات شمال أفريقيا المركز 43

- على مستوى جامعات الوطن العربي المركز 107

- على مستوى دول الشرق الأوسط المركز 267

ويعكس ذلك سير الجامعة بخطى ثابتة في جميع المجالات، تحت رئاسة الدكتور السيد محمد دعدور، رئيس الجامعة، كما يوضح الجهد المبذول من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة في النشر الدولي، ويدل ذلك على نجاح خطة قطاع الدراسات العليا، بإشراف الدكتور حمدان ربيع المتولي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، من أجل تحسين الترتيب العالمي للجامعة.

ولعب فريق التصنيف الدولى بالجامعة، برئاسة الدكتورة أماني الديسطي، بالتعاون مع فريق نشيط ومميز علمياً، دوراً كبيراً فى ذلك، كما كان للمسؤولين عن موقع الجامعة دور بارز في هذا التحسن المتنامى.

وتوجه رئيس الجامعة بالشكر والتقدير لكافة القائمين على هذا المجهود المتميز، الذي أسهم بشكل مؤثر في احتلال جامعة دمياط مراكز متقدمة في تصنيف (webometrics).

ومازالت الجامعة مستمرة في سعيها الدائم لرفع تصنيفها فى التصنيفات المختلفة والوصول إلى مرتبة مميزة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.

للإطلاع على تصنيف الجامعة بموقع (ويبوميتركس)، إضغط هنـا