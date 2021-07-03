5 معلومات مهمة عن جامعة دمياط.. أنشئت عام 2012

جامعة دمياط واحدة من الجامعات الوليدة التي بدأت عدد من كلياتها في بادئ الأمر كفصول ككليات التجارة والآداب و الزراعة، وقد بدأت الدراسة بعدد من الكليات عندما تزايدت أعداد طلبة جامعة المنصورة من أبناء دمياط في الكليات المختلفة، لتصدر قرارات بإنشاء كليات الفرع تباعاً طبقا للوائح الكليات المناظرة بجامعة المنصورة، والتي تم تطويرها لاحقاً وإضافة العديد من البرامج الخاصة لها.

تاريخ جامعة دمياط بدأ بكليات من السبعينات

بدأ العمل بكلية التربية في العام الجامعي 1976-1977، وقد تلا ذلك كلية العلوم وفصول كلية التجارة في العام الجامعي 85-1986، ثم تبعهما كلية التربية النوعية في العام 90-1991 ثم كلية الفنون التطبيقية في العام 2004-2005 فكليات التجارة والزراعة والآداب والتربية الرياضية في العام الجامعي 2006-2007.

وفي عام 2007 صدر القرار الجمهوري رقم (276) بإنشاء فرع جامعة المنصورة بدمياط، وآنذاك كانت تقع ثلاث كليات في حرم واحد بحي الأعصر بمدينة دمياط، وهي كليات الفنون التطبيقية والآداب والزراعة، أما باقي الكليات الخمس فتقع في أماكن متفرقة بمدينة دمياط الجديدة، وهي كليات العلوم والتربية والتجارة والتربية النوعية والتربية الرياضية إضافة إلى إدارة الفرع وإسكان الطلاب وإسكان الطالبات.

في شهر يوليو 2012 صدر القرار الجمهوري رقم 19 لسنة 2012 بإنشاء جامعة دمياط ومقرها مدينة دمياط الجديدة.

200 فدان موقع الجامعة الجديد

هذا وقد تم تخصيص قرابة 200 فدان بمدينة دمياط الجديدة لإنشاء حرم فرع الجامعة بدمياط (عندما كانت تابعة لجامعة المنصورة)، ويضم حرم الجامعة الجديد العديد من المراحل الإنشائية المختلفة التي تخدم كل أنشطة الجامعة.

4 مراحل إنشائية

المرحلة الأولى تتكون من 30 مدرجا و40 قاعة دراسية تستوعب 10 آلاف طالب وطالبة.

- المرحلة الثانية تتكون من 30 مدرجا و40 قاعة دراسية تستوعب 10 آلاف طالب وطالبة.

- المرحلة الثالثة تتكون من 4 مدرجات مركزية تستوعب 4 آلاف طالب وطالبة.

- المرحلة الرابعة تتكون من المعامل المركزية وكليتي الهندسة والحاسبات والمعلومات

- البنية التحتية

- مبنى الإدارة العامة للجامعة

- مجمع المباني الإدارية: يتكون من عدد 12 بلوكا يستوعب عدد 8 كليات

- القرية الأوليمبية

كليات الجامعة

تضم جامعة دمياط 14 كلية وهي: «التربية - العلوم- التجارة- التربية النوعية- الفنون التطبيقية - كلية الآداب- كلية الزراعة - كلية التربية الرياضية - كلية الهندسة- كلية الحقوق - كلية الآثار- كلية التمريض- كلية الحاسبات والمعلومات - كلية الطب».

أهمية الموقع

تتميز دمياط الجديدة بموقعها المتفرد على الطريق الدولي الذي يربطها بمحافظات الدقهلية - كفر الشيخ - البحيرة - بورسعيد - منطقة القناة، كما تتميز البيئة المحيطة بجامعة دمياط بمصادرها وثرواتها الطبيعية والصناعية والسياحية.