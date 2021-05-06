«التعليم العالي»: الجامعات المصرية حققت طفرة في التصنيفات العالمية

أكد الدكتور أيمن عاشور، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون الجامعات والبحث العلمي، أن الجامعات المصرية حققت خلال الـ6 سنوات الماضية قفزات كبيرة في التصنيفات العالمية بدخول عدد كبير منها التصنيف والذي ظهر تأثيره جلياً على العديد من الملفات أبرزها زيادة عدد الطلاب الوافدين إلى 87 ألف طالب فى 2020، بزيادة 65 ألف طالب 2014، فضلاً عن زيادة الميزانية المخصصة للتعليم العالي إلى 65 مليار جنيه.

وأضاف عاشور، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الجامعات في عهد الرئيس السيسي و بدعم كبير منه حققت طفرة هائلة في مجال الخدمات المقدمة لتنمية وخدمة المجتمع المصري، لافتاً إلى أن إسناد مشروع اشتراطات البناء الموحد إليها يعد بمثابة وسام، مضيفاً أن هناك تقدم شهده ملف التعليم العالي خلال فترة القيادة السياسية ما ساهم في الارتقاء بالمنظومة التعليمية ككل.

وكشف عاشور، عن دور الجامعات في إصدار تراخيص إشتراطات البناء، ليكون دورها تطبيق ضوابط العمران المصري، قائلا: «الجامعات المصرية تمتلك إمكانيات وخبرات كبيرة من القوي البشرية والقدرات العلمية و المعملية تؤهلها للانخراط جيداً في تنمية وخدمة المجتمع المصري».

وعن ربط البحث العلمي بالصناعة، أوضح عاشور أن ذلك يعد من أول الأهداف التي حددتها الوزارة بأن يتم ربط البحث العلمي بقطاعات تنمية المجتمع، ولأول مرة في مصر يتم تنظيم مسابقة لاختيار أفضل جامعة تقوم بربط البحث العلمي بالصناعة، وكذلك وضع خريطة تربط ما بين البحث العلمي و احتياجات الدولة من الصناعة والزراعة والتجارة وغيرها من القطاعات، وهدفنا تحقيق التطابق و الإستفادة و المساهمة في تنمية المجتمع .

وحول إجراءات الجامعات لمواجهة كورونا، أوضح عاشور أن هناك استعداد على أعلى مستوى لمواجهة اي تداعيات أو سيناريوهات تتعلق بفيؤوس كورونا، مضيفا «أنه وفقا لقرارات الأعلى للجامعات يجرى التعقيم والتطهير الدوري للمنشآت الجامعية».